Rezildi

Fenerbahçe'nin oyunu asla şampiyonluk temposu değil. Ancak bağlantı ve sistematik oyun açısından iyi görüntü verdiler. Fenerbahçe'nin bu oyunu yorulmadan, sıkmadan deplasmanda üç puan için bu düzey takımlara karşı yeterli. Çağlar'dan sonra İsmail ile sakatlanan oyuncu sayısı 10'a yükseldi! Bu talihsizlik mi yoksa incelenmesi gereken önemli bir sorun mu? Mourinho'dan gelen değişiklikler skoru koruyayım gideyim Allah bereket versin hamleleri oldu. Cihan Aydın'ın endişe, kaygı, korku içinde olduğu beden diline ve kararlarına yansıyordu. 49'da Fenerbahçe, 67'de Alanya'nın penaltı beklediği pozisyonlarda devam kararları doğruydu. Hakemin kart standardı rezildi. Verdiği, vermediği, uydurduğu kartların yanında göstermeyip, yutturmaya çalıştığı kartlar vardı. Teşebbüsü bile kırmızı olan eylemde Richard'a çıkaramadığın kartı bir düşün Cihan Aydın! Bu görselliğin olduğu ortamda yutturduğunuzu sanmayın bilin ki kimse yutmuyor...



TÜRK FUTBOLUNUN DAMARI KESİLDİ!



20 dakikada hakem verdiği kararlarla Adana Demirspor'un içinden geçti. Karşılaşma öncesi bu atamaların takımların sinir uçlarıyla oynamak olduğunu söylüyordum. Gördük ki futbolumuzun damarlarını kestiler. Dünya basınına rezil olduk. Galatasaray, dünya genelinde daha çok ilgi gören bir takım. Ülkemizin öncü takımları ve içindeki takımlar da dünya yıldızı. O nedenle bu olay daha da köpürtülerek verilecek. Rezilliğimiz günlerce yazılacak. UEFA ve FIFA'ya da rezil olduk. Hakemlik yapanların, futbolumuzu yönetenlerin, futbol ekonomisinin büyüklüğünün farkına varması gerek. Çocuk oyuncağı gibi. Bu hakemi (Oğuzhan Çakır) daha önce atamışsınız olaylar yaşanmış. Siz yine tutup atıyorsunuz. Oğuzhan Çakır bu tarz müsabakalara hazır olmadan FIFA kokartı takılmış bir isim. Belki yarınlarda çok iyi bir hakem olacak, bir proje hakem olarak görülebilir. EURO 2032'ye hazırlanıyor olabilir ama bu maçlara hazır değil. Deneyimsiz... Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında yaşanan bir polemik var. Okan Buruk'la bir pozisyon sonrası sıkıntılı bir şey yaşandı. Buruk, 'Bir daha olursa gelemezsin' dedi. Bu arkadaş bu baskıya karşı direnemez. Çünkü bu ambiyanslardan etkilenir. VAR'daki yabancı damat ne yapar gözlerin mi kör!.. Protokolü mü bilmiyorsun. Kalitesi ve yetenekleri tartışılan bir Danimarkalı. Bari devreye gir, hakemi kurtar. 11. dakikada Mertens ayağını takıyor, teması kendi alıyor ve kendini atıyor. Asla penaltı değil. VAR devreye girmeli. Mertens'e aldatmadan sarı kart olmalıydı. 21. dakikada Osimhen-Kurtulan mücadelesinde faul bile yok. Sahadan çekilmeyi kabul etmemiz mümkün değil. Futbolumuz adına çok üzücü. Dünyaya yine rezil olduk. Oğuzhan Çakır'ı atayan iradeye de yazıklar olsun.