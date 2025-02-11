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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Penaltı güme gitti
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

11 Şubat 2025 | Salı

Penaltı güme gitti

Maça önde baskı ile başlayan ve ligimizin iyi futbol oynayan takımı Eyüpspor ilk dakikalarda Banza'nın hatasından penaltı kazandı. Hücum oyuncuları kendi ceza sahası içinde savunma yaparken maalesef zamanlama hataları çok yapıyorlar. Thiam'ın penaltısında önce direk sonra Uğurcan'ın kurtarışı ile Trabzonspor hareketlendi. Visca, Nwakaeme ve Banza ile ön bölgede etkili olmaya başladılar. Son vuruşlarda başarılı olsalar ilk yarıda skor bulacaklardı ama olmadı. Mendy'nin eksikliği net görülüyor. İkinci yarıya Cham ve Ozan Tufan değişikliği atak üstünlüğünü getirdi. Yetenekli ve deneyimli oyunculara sahip zor bir rakip Eyüpspor'a karşı alınan bu galibiyet Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor için büyük moral oldu. Taraftarın Dorukhan'a gösterdiği sıcak ilgi gergin futbol iklimimizde muhteşem bir güzellikti.
Hakemleri bu seviyeye yetenekleri getiriyor. Ancak kaygı, korku ve kolaycılık VAR'a yaslanmalar karar verme yetilerini köreltiyor. Banza'nın ceza alanı içinde Vezo'ya yaptığı açık penaltıyı veremedi! VAR devreye girdi. OFR de bayağı bir süre izledi ve Eyüpspor'un penaltısını verdi. Yer alma konusunda eksikleri olduğu için orta alanda Ampem ile çarpıştı, ne yapacağını şaşırdı! 36'da Trabzon penaltı bekledi. Nwakaeme'nin ilk vuruşunda top Vezo'nun karnından döndü sonrasında Yalçın'ın yerdeki destek eline geldi, penaltı olmaz. Hakem yine görmedi, "Görmedin VAR'ı dinliyorum" diyor! Eyüpspor ceza alanı içinde 51'de yüksek hava topunda Banza topa vuran Claro arkada zamanlama hatası yapıp Banza'nın kafasına kafa vuran. Net penaltı bu pozisyon. Çünkü ortak hava topu değil. Hakem çözemedi! VAR karışmadı penaltı güme gitti. Sarısı olan Emre Akbaba'nın uzatmalarda Cham'a hareketi kontrolsüz ikinci sarıdan kırmızı olması gerekiyor ama olmadı! Mehmet Türkmen çok çabuk ve kolay elde ettiği FIFA hakemlik fırsatını çok çalışarak değerlendirmeli. Çünkü bu fırsatlar her hakeme nasip olmaz. Kuş kaçtı mı bir daha geri gelmez.

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Etiketler :
Eyüpspor, Trabzon, Ozan Tufan, Mehmet Türkmen, Trabzonspor

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