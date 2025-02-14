Özlenen F.Bahçe

Fenerbahçe ilk gole kadar çok baskı ve coşkuluydu. Sonra sanki el frenini çekti. Fred temposuz, Amrabat ağır kalınca rakip pozisyonlar buldu. Kaleci İrfan Can'ın kurtarışları güven verdi. İlk yarı sonuna doğru gelen ikinci gol nefes aldırdı. İkinci yarıya öyle bir tempo ile girdi ki Fenerbahçe, tutabilene durdurabilene aşk olsun. Taraftara izleyenlere 'oh' dedirten, özlenen, beklenen Fenerbahçe sahadaydı. Farka gitti skoru korudu, turu araladı. H H H Karadağlı 43 yaşındaki Nikola Dabavonic, UEFA'nın 1. kategori hakemi. Çok yüksek seviye bir hakemlik performansı göremedik! Açık ve net ofsaytlarda yardımcı hakemlerin bayrağı bu derece bekletmelerini UEFA tekrar gözden geçirmeli. Anderlecht'in penaltı beklediği pozisyonda Huerta'nın şutunda top Fred'in sol açık, genişlemiş olduğu eline geliyor. Pozisyon penaltı. Ancak bir açı sanki göğüstenmiş gibi. Diğer tüm açılar net el ve penaltı. VAR'da kamera açıları farklılık içerirse hakemi desteklemek mantıklı. Sanırım Alman VAR Pascal Müller 2 dakika incelediği bu pozisyonda bunu düşünerek devam dedi. Fenerbahçe, VAR Pascal Müller'e teşekkür etmeli! Amrabat'a gösterilen sarı kart saçmalık. Çünkü faulü Vasquez yapıyor, kararı ters verdi. Fenerbahçe'nin 34'te penaltı beklediği Osayi-Huerta pozisyonunda hakemin devam kararı doğru. VAR zaten buna karışamaz.