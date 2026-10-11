Masaya oturmak lazım!

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yenmesi ve 3 haftalık milli ara sonrası ortaya koyacağı performansın nasıl olacağı çok önemliydi. Bordo mavililer, Samsunspor maçının ilk yarısında harika oynadı ve sahanın tek hakimiydiler. Oyunu toplu ve topsuz mükemmel kontrol ettiler. Oyunun hızı, hareketliliği, top kaybı sonrası verilen reaksiyonla tekrar kazanılması, ikinci topların kazanılması çok iyiydi. Bir de 4/3/3 dizilişi ile oynanan oyunda saha parselisazyonu doğru olunca oyun ve oyuncu kalitesi ile sahada Trabzonspor lehine sanki orantısız bir güç gösterisine döndü.

İşler böyle iyi giderken Melih'in sorumsuzca yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesinin izahı yok. Sen 30 yaşında böyle büyük bir kulübe transfer olmuşsun, milli takıma davet edilmişsin, daha ne istiyorsun, neyin peşindesin? Sana bu sorumsuzluğu yaptıran o öz güven nereden geliyor bunu anlamış değilim. Son iki maçta takım ivme kazanmış, hızını engelliyorsun. Maçın belki daha farklı skora gitmesini etkiliyorsun. Arkadaşların rakip ve topun peşinde koştuğu gereksiz bir 45 dakika oynuyor, en önemlisi takımı eksik bırakarak arkadaşlarına daha fazla fiziksel ve mental anlamında yük bindiriyorsun.

Bununla beraber hafta içi Konferans Ligi maçı var ve ardından tekrar bir de derbi oynayacaklar. Anladın mı şimdi. Bordo mavililer öyle bir ilk yarı oynadı sanki karşıda rakip yoktu desek abartmamış oluruz çünkü bilek güreşi yapmak için önce masaya oturmak lazım. Samsunspor ise Trabzonspor karşısında bırak rakip olmayı yarışmak için masaya dahi oturamadı.