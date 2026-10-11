Önce hücum sonra savunma!

Thomas Reis, Galatasaray derbisindeki harika başlangıcını, ikinci maçında da sürdürdü. Hem de eski takımı Samsunspor'a karşı. Samsunspor deplasmanları hep zor geçmiştir Trabzonspor için. Ama dün ilk yarıda muazzam futbol oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Bordo-mavililerin öndeki hücum hattı çok formda ve çok kaliteli. Salah, Muçi, Aral ve Franculino Dju daha ilk yarıda Samsunspor savunmasını darmadağın ettiler. Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Galatasaray derbisinde ilk yarıyı 3-0 önde kapatmıştı. Dün de Samsunspor deplasmanında ilk yarıda 3-0'lık skorla soyunma odasına gitti.

Trabzonspor adına her şey yolunda giderken, bordo-mavililer tek kale bir oyun ortaya koyarken Melih Kabasakal amatörce bir hata yaparak takımını 10 kişi bıraktı. Ey Melih, Elliot Watt sana faul yapmış. Bu faul çok sert de olabilir. Hakem Oğuzhan Çakır da senin lehine faul vermiş. Sen nasıl gidip, rakibine o kırmızılık hareketi yaparsın! Bu nasıl bir sorumsuzluk! Bu nasıl bir amatörlük! Kırmızı kartı sonuna kadar hak ettin Melih Kabasakal! 30 yaşına gelmişsin, sen nasıl takımını eksik bırakırsın! Hem de çok iyi oynadığın bir maçta, hem de çok formda iken kırmızı kart gördün. Sen o hareketi yapıp kırmızı kart görürken, Franculino Dju'nun nasıl kahrolduğuna, nasıl dizini dövdüğüne bak! Oysa senin genç Dju'ya örnek olman gerekirdi... Maçta kırmızı kart görmen ne kadar yanlışsa, maçtan sonraki özür açıklaman o kadar doğru Melih! Kabul edilmiş bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir diyelim.

Trabzonspor ilk golü bir sol kanat organizasyonu ile buldu. Aral şık bir pasla Mustafa'yı gördü. Mustafa'nın jeneriklik pasını ise Muçi ağlara gönderdi. Trabzonspor'un ikinci golünde ise Muçi'nin büyük katkısı var. Muçi'nin sert şutunu Okan Kocuk kontrol edemedi, kaleciden dönen topu Nwaiwu filelere gönderdi. Bordo-mavililerin üçüncü golünde ise Franculino Dju, ceza sahasında rakibi tarafından çekilmesine rağmen penaltıya gitmedi, ayakta kaldı ve ustaca topu ağlarla buluşturdu. Dju çok hareketli ve gol sezgileri çok güçlü bir santrfor. 11'e 11 oynanan maçta Trabzonspor, Samsunspor'u adeta sahadan sildi. Bordo-mavililer, 10 kişi kaldıktan sonra özellikle de ikinci yarıda Samsunspor daha fazla Trabzonspor kalesine geldi.

Thomas Reis, ikinci yarıya başlarken, Muçi'yi kenara alıp, Ozan Tufan hamlesi yaparak orta sahayı güçlü tutmaya çalıştı. Bir kişi eksik oynayan bordo mavililer, geriye yaslanınca Samsunspor büyük baskı kurdu. Onana net kurtarışlar yaptı. Samsunspor'un üç topu direkten döndü. Thomas Reis baktı ki Samsunspor'un baskısı arttı, takım önde top tutamıyor, işler kötü gidiyor. Dönen topları hep Samsunspor alıyor. Hemen iki hamle yaptı Alman çalıştırıcı. Cabral ve Cenk oyuna girdi. Son bölümde ise Salah çıktı, Onuachu maça dahil oldu. İlk yarıda tek kale oynayan, 10 kişi kaldıktan sonra iyi savunma yapan Trabzonspor, Thomas Reis ile 2'de 2 yaptı. En önemlisi de Onuachu üzerinden oynanan oyun, çok yönlü bir oyun organizasyonuna dönüştü. Onuachu olmadan da bu takım çok rahat gol atıyor artık.