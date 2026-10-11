Ergün zorlanmadı

Rizespor topa sahip olmaktan çekinmeyen, klasik kapanan bir anlayıştan uzak, yüksek oranda olmasa da oyunu kontrol etmeye çalışan bir takım. Cesur hücumlar üretiyorlar lakin gol üretiminde sorun yaşıyorlar.

Fenerbahçe haftalar sonra Asensio'lu kadrosu ile erken golü bulmasına rağmen, kabul edilebilir bir oyun ve üstünlük kuramadı, üretemedi ve aksine çok pozisyon verdi.

Kerem'in hırsını anlayabiliyorum lakin çok top kaybı yapıyor. Ake'nin açıklarını kapayan Kante, çok çalıştı ancak zaman zaman da top kaybı yaptı. Guendouzi vasattı. Tam bir taktik savaşı ve oynatmama üzerine kurgulanmış, az pozisyonlu oyunun son bölümünde İsmail hoca doğru hamlelerle rakibi açtı ve Fenerbahçe farkı yakaladı.

Ozan Ergün gidenin verdiği ceza ile 2 Mayıs'tan bu yana büyük takım maçına çıkması yasaklısıydı!

Anthony Taylor ile önü açıldı. 20'de Mebude'ye kontrolsüz hareketinden Ake'ye ve 32'de Vedat'ın yüzüne ellerini illegal kullanan Mocsi'ye sarıları göstermedi. Hakemler sorun yaratmazlar, sorun çözerler. 26'da aktif alanda sahada 2 top var, oyunu oynatmak modern hakemlikte tartışmaları arttırır, kaliteyi ve güveni sorgulatır. Oyunu derhal durdurmalıydı ama o oynattı, sorun yaşamaması şansıydı! 38 ve 68'de Rizespor, 75'te Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararları doğruydu.

Hakemi zorlayan bir maç değildi. O da kartsız toplam 10 faulle maçtan başarılı çıktı.



Trabzonspor, 12 dakika içinde attığı üç golle maçı kazandı, deplasman fobisini de bitirdi.

Oğuzhan Çakır daha iyi yer almalı... Hayali fauller üretmemeli...

43'te yaşanan krizde gösterdiği reaksiyon ve rakibine kafa attığı için Melih'e kırmızı olayın başlamasına neden olan Watt'a sarı kart uygulamaları doğruydu. 45+4'te Mustafa ile mücadelesinde Coulibaly teması aldığında kendini kolay bıraktı penaltı yok, devam kararı doğru.

Oğuzhan Çakır, 3-4 faul hatası dışında başarılıydı. Kutlarım.