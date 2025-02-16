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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

16 Şubat 2025 | Pazar

Tebrikler Aydın

Beşiktaş pas oyunu ve önde baskı ile başladı. Rafa Silva, Gedson, Chamberlain ve Rashica gibi kadife ayaklar pas kalitesini ve tempoyu yükseltti.
Trabzonspor çıkamadı.
Rafa Silva'nın geriden top alarak atak başlatma isteğinde yaptığı pas hatasını değerlendiren Trabzonspor ilk kez geldi ve golü buldu.
Malheiro ve Mustafa Beşiktaş kanat forvetlerini ilk yarıda çizgiye inip orta yapmalarına izin vermezken ikinci yarıda açıklar verdiler.
Batagov, Savic ve Mendy merkezde kaymaları ve kademeleri iyi yaptılar.
Rakip hücuma geçince Sikan ve Visca geriye gelip savunmaya destek verdi. Trabzonspor'un iyi savunma yaparım fırsat bulduğumda golde ki gibi atarım taktiği ilk yarıda tuttu.
Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi ile oyun kalitesi ilk yarıda uyumlu değildi Herkes çok koşuşturuyor çalışıyor görünüyor vız vız vız ama kovanda bal yok.

***

İmmobile ise etkisizdi. İkinci yarı Rafa Silva gerçeği Beşiktaş'ı şahlandırdı. Oyun üstünlüğü üretkenlik gol arayışı Beşiktaştaydı Emirhan ikili mücadelelerde çok top kazandı.Her iki takım da oyunda taktiksel disiplinden ve oyun sadakatinden ayrılmadan oynadılar. Yerde yatmalar oyunu çirkinleştirmeler olmadı. Hakemi zora sokmadılar.
Tempolu keyifli maç izlettirdiler.
Kaliteli ayak ve yıldızı fazla olan takım kazandı. Beşiktaş uzun zaman sonra ilk defanbu kadar çok istekiliydi.
Oh beeee…Haftalar sonra özgüvenli, oyuna ve oyunculara saygılı, tempoyu yükselten, çağdaş, dinamik bir hakem seyrettik.
Cihan Aydın'ı tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum. Hak ettiğin FIFA listesinden seni çıkaranlar şimdi vicdan azabı çeksin utansın.
Bitkisel hayattaki ülke hakemliğine can verdin.

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Etiketler :
Rafa Silva, Trabzonspor, Gedson, Cihan Aydın, savic, Batagov, Rashica, Chamberlain, beşiktaş, Visca, Mendy, Sikan

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