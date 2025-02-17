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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

17 Şubat 2025 | Pazartesi

Tebrikler Şansalan

Kasımpaşa oyun şablonu olan, birlikte oynama pratiği yüksek oyunculardan kurulu iyi bir takım. Geçiş ve pas oyununu başarı ile uyguluyorlar. Winck, Rodriguez, Fall ve Da Costa geçiş oynarken Hajradinovic ve Cafu ile set hücumunda başarılı kombinasyon yapıyorlar. Fenerbahçe önde çok organize baskı yapıyor. Rakip ikinci bölgede topa sahip olduğunda, tüm takım topun arkasına çok çabuk geçiyor. Amrabat savunmanın merkezinde 80'li yılları hatırlatan sarkık libero gibi... Ohhh rahat rahat oynuyor. En-Nesyri ve Talisca'nın ilk yarıda rakip ceza alanında topla bir kez buluşabilmiş olmaları düşündürücü! Fenerbahçe'nin ön alan baskı kalitesi, Kasımpaşa'nın topu 2 ve 3. bölgeye aktarmasına set çekti ve oyunun kontrolü tamamen kendilerine geçti. İkinci golden sonra Kasımpaşa, risk alarak öne çıkmaya başladı. İki stoperin arasından Fall'ın kafa golü geldi. Fenerbahçe'de gözle görülür müthiş bir fizik kapasite artışı var. Giren, çıkan oyuncular çok fit, çok arzulu ve kazanma odaklı. Bu baskıya dayanmak çok güç.

Ali Şansalan, 17 Ekim 2021'den bu yana kronikleşmiş şekilde Fenerbahçe'nin maçlarında görev verilmiyordu. Bu nedenle belli etmemeye çalışsa da çok tedirgin ve ürkek. Talisca'ya topla oynamış olmasına rağmen çıkan sarıya ve sadece faul olan pozisyonda Winck'e gösterdiği balans sarılarına gerek yoktu. Bu ucuz kartların aksine ilk devre Fred'e, ikinci yarı Amrabat'a sarı gösterse kabul görürdü. Fenerbahçe'nin 3. golü öncesi ofsayt yok, En-Nesyri'nin vuruşunda topun tamamı çizgiyi geçti. Gol nizami. Bu kadar aradan sonra bu maçtan majör hata ve pansuman yapmadan böyle çıkması onun adına başarıydı. Tebrik ediyorum. Hakemlik adına bu sıkıntıdan ülke futbolu kurtuldu.

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Etiketler :
Fenerbahçe, Kasımpaşa

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