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Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Majör hata yoktu
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

18 Şubat 2025 | Salı

Majör hata yoktu

Oyun tempolu ve çekişmeli başladı. Rizespor iyi kapanıp, Akintola ve Sowe ile kontratak arıyor, zaman zaman önde pres yapıyor. Galatasaray topu öne taşımakta ve önde tutmakta zorlanıyor. Ne bir kanat organizasyonu ne de merkez hücum kombinasyonu yok. Klasik vur topu Osimhen'e... Bak ne yapacak diye. İlk yarıda rakip ceza alanında çok az topla buluştu ve isabetli şutu yok. Galatasaray'ın şifreleri çözülmüş oyunda kuramıyor baskı da. Sanki oyuncuların gözündeki ışık kaybolmuş. Rizespor iyi savundu, arkadaki boşlukları kovaladı, golü de buldu. Galatasaray kötü oyununa rağmen derbi öncesi zorlandı ancak çok değerli bir galibiyet aldı.

Ülke hakemliği yıllardır Zorbay Küçük'e sahip çıktığı kadar hiçbir hakeme sahip çıkmadı. Sakatlık döneminde tedavisini üstlendi, iyileşmesini bekledi, sahiplendi. Sonra FIFA yapıldı. Kendi hatalarından FIFA'dan düştü, bir yıl sonra tekrar FIFA yaptılar. Ama o bunun karşılığını vermek yerine ona ihtiyaç olduğu anlarda kolayı seçti, bazı takımların maçına kendi isteği ile çıkmadı. Buna onay verenleri de sorgulamak lazım. Nihayet 402 gün sonra ilk defa bir Galatasaray maçına çıkınca tedirgin ve gergindi. Osimhen- Alikulov koşu yoluna önüne ayak koydu faul ve sarı olmalıydı, faul dahi vermedi. Bir FIFA hakemi için kabul görmeyen gereksiz, tutarsız, şerbetleme fauller çaldı. Osimhen kafaya yükselen, Alikulov altta kalan, faul yok gol temiz. Olawoyin- Sara pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi. Hakem inanmadı devam dedi. Benim de görüşüm devam. VAR karışmaz. Derbi öncesi oyuncular maçta sakindi, majör hata olmadı, hakemin işini kolaylaştırdı.

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Etiketler :
Sowe, FIFA

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