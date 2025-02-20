Hakemliğimiz adına üzücü

Galatasaray Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanma kararının Türk hakemleri adına bir tükeniş olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bu büyük maçları yönetecek yetenekli hakemler tabii ki var. Fakat atılan yanlış adımlar, yönetimin yanlışları olayları buraya getirdi. Türk hakemliği adına üzücü bir durum. Eski Türk hakemi olarak içim sızlıyor. Yabancı VAR geldi de ne oldu? Onlar da hata yapabiliyor. Derbiyi yabancı hakemin yönetmesi belki bu maç özelinde tartışmaları bitirecek. Yani sadece bir gün ve bir maç. Bu geçici bir çözüm. Eskiden biz de hata yaptık ama saygı ve güven vardı. Acaba bu güvenin kayboluşunda sadece hakemler mi suçlu? Yabancı hakem sahaya çıkınca Türk futbolu kurtulacak mı? Yabancı hakem kullanan ülkeler Yunanistan, Suudi Arabistan ve Katar. Yani şimdi büyük futbol ekonomimizde her şey güllük gülistanlık, tek sorun hakemler mi? Amaç hakemliği düzeltmek mi, yoksa daha fazla kullanmak mı? Yabancı hakem gelecekse her maça gelmelidir. 46 yaşına gelen Vincic'in ismi manidardır. Neden Avrupa'nın 5 büyük liginden değil de Slovenya'dan hakem geliyor?