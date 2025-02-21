Taylor için kolay maç

Galatasaray istekli başladı lakin ne hücumda ne savunmada organize olamadı. Az Alkmaar ise tam aksine bir takım nasıl organize olması gerekiyorsa öyleydi. Galatasaray'ın savunma konusunda zaafları çok. Kaleci Günay alkışı fazlasıyla hak etti. Değişikliklere rağmen son bölümde derbi moduna geçildi. Ancak bu oyun derbiye yetmez. Tribünler derbi hatırına susuyor sabrediyor! Bu futbola, bu beraberlik büyük ikramiye gibi. Anthony Taylor, 46 yaşında hakemlikte sona geldi. İngiltere'nin en iyi iki hakeminden biri. Bu sezon Club Brugge-Sporting Lizbon (2-1) 8 sarı, Rapid-Braga (2-2) 8 sarı ve Bournemouth-Chelsea (0-1) 14 sarı ile kart konusunda dikkat çeken maçlar yönetti. Bu maçta ise zaman zaman fazla konuşmuş olsa da sözlü ikazlarıyla oyuncuları kontrol altına aldı tek sarı kartla oyunu tamamladı. Tatlı sert oyuna, basit temaslara izin vermesine rağmen yine de 33 faul olması ilginçti. Galatasaray 13. dakikada, Az Alkmaar 67. dakikada penaltı bekledi devam kararları doğruydu. İngiliz için kolay maç oldu.

İsviçreli 36 yaşındaki Scharer 7. dakikada karşı tribünlerde çıkan arbedede ''Güvenlik zafiyeti oluştu'' tespitiyle maçı durdurdu ve soyunma odasına gitti. UEFA'nın sıfır toleransı. Kurumsal yapı, yaptırımlar ve güven tesisi böyle olur. Futbolun marka değeri böyle korunur. Scharer 15 dakika kadar bekledi. Seyirci mum gibi oldu. UEFA Delegesi onayladı. Hakem sahaya çıktı. Kaldığı yerden hakem atışı ile devam etti. VAR'ın karışamadığı Amrabat'ın Vasguez'i itmesini ve Ndiaye'nin En-Nesyri'yi itmesini penaltı için yeterli bulmadı 'devam' dedi. Topsuz alanda En- Nesyri ile kaleci Coosemans'ın kafa kafaya horozlanmalarında sadece En- Nesyri'ye kart çıkması adil olmadı! Olayı abartıp süsleyen kaleciye de sarı çıkmalıydı. Vasguez'e ve Ndiaye'e çıkmayan net sarı kartlar var. Fred'e çıkan sarı gereksiz, Osayi'ye çıkan doğruydu. Kart standardı kötü, kendisine top çarpan elit hakem Scharer'ın puanını düşürdü.