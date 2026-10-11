Klas farkı

Öyle bir ilk yarı seyrettik ki; doğru olan tek şey balına atılan goldü! Balına diyorum zira Asensio gidip topu Kerem'in ayağından alıp vurdu. Rakibe çarpan top kaleciyi yanılttı ve gol oldu.Umarım bu golle ilgili Kerem'e asist yazmamışlardır!

Zira asist için topu bir dürtmek gerekiyor. Maçın başından sonuna kazanmayı isteyen Çaykur Rize ekibiydi. Daha organize geldiler, daha çok pozisyonlar buldular.

Fenerbahçe ise savunarak oynadı. Düşünün takımlardan biri ligde kalmak için mücadele verirken diğeri şampiyonluğa oynuyor.

Bu oyun Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaz arkadaşlar! Savunma ağırlıklı oyuncular topu kazanmak için mücadele ederken öndekiler top kaptırma yarışındaydı.



Kerem'e sallıyoruz da Greenwood'a, Vedat'a ne demeli?

Şöyle iyi oynadı diyeceğimiz bir adam var. O da Ake… Bir savunmacıyla ilgili maçın en iyisi diyorsak sorun büyüktür. İsmail Kartal kenardan oyuna baktığında ilk aksayan oyuncunun Asensio olduğunu mu gördü? Bak İsmail hoca hala bu takımın bir oyunu yok.

Klas ayaklarla maç kazanıyorsun.

Lakin şampiyonluk için iyi oynayıp kazanan bir takım oluşturman gerekiyor. Oyuna sonradan girenlerin as oyunculardan daha çok katkı verdiğini söylemek lazım. İrfan Can ve Oğuz gerçekten muhteşem gollere imza attılar. Aslında maçın özeti şu: Daha kaliteli ayakları olan taraf kazandı.

Hep diyoruz ya kötü oynarken kazanmak önemlidir diye… Sarılacivertliler belki oyunuyla değil ama klasıyla deplasmandan 3 puanla döndü. Hala İsmail hocanın elindeki kadroyu iyi kullanamadığını düşünüyorum.