İbra resti yanlıştı

Galatasaray'da eski Başkan Adnan Polat'ın idari anlamda ibra edilmemesinden sonra kongrenin yapısında ciddi bir eksen kayması oldu.

23 Mart'ta yapılacak mali kongre öncesi gergin bir ortam var.

Fotoğrafa baktığımda, geleneklerinin çok dışında çok farklı bir Galatasaray yaşıyoruz.

Yönetimi destekleyenler ile muhalefet edenler adeta birbirine düşman gibi bakıyor. Adeta birbirlerine selam vermeye korkuyorlar.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son divan toplantısında "İdari ibrasızlığın anlamı yok. Mali ibrasızlığı verebilirseniz verin" restini doğru bulmuyorum.



Bu restleşme yangına körükle gitmeye benziyor. Adnan Polat'a yapılan ibrasızlık Galatasaray tarihine bence "kara leke" olarak geçti.

O gün kongrenin havası, ibra etmeyenlerin vücut dili çok üzücüydü. O çirkin ibrasızlık öncesi muhalefet Adnan Polat'a, "Seçime git ibra edelim" şartını koydu.

Polat da "Ben ibra için seçimi rüşvet vermem" deyip talebi geri çevirdi ve hoş olmayan bir tavırla idari anlamda ibra edilmedi.

Gergin ortama rağmen camiadan Başkan Cengiz'e "Şunu yap ibra edelim" gibi bir baskı yok.

Başkan Cengiz'in başarılarını anlatırken, "Tarihte ilk kez reel efektif kar ettik" sözünden sonra ibra restini yapması doğru değildi.

Galatasaray'ın sakinliğe, huzura ihtiyacı var. Gerginliği azaltma ve herkesi kucaklama görevi Başkan Mustafa Cengiz'e düşer.