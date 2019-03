Galatasaray, Diagne'nin oynamadığı Akhisar maçında 36 orta yaptı. Diagne sahadayken bu ortalar yapılmıyorsa bir tuhaflık var. Gomis'i bu takım gol kralı yaptı. Diagne de beslenmeli.



Sahada Diagne ve Mitroglu yok gibi davranıyorlar. Takım, forvetle oynamaya neden alışamadı?

Belhanda, Feghouli ikilisinin kısa pasa dayalı oyun tarzları Diagne-Mitroglou ikilisini devreye sokmaz. Diagne tek oynadığında kenar ortaların sık yapılması lazım.

Eğer Galatasaray takımı, Akhisar maçında 36 orta yapıyorsa ve Diagne oynadığında bu ortalar yapılmıyorsa mutlaka bazı oyuncular sorgulanmalıdır.

Galatasaray, Diagne'ye dünya parasını gol atsın diye verdi. Eğer bazı oyuncular, Diagne'nin bonservis bedelinin yüksek olduğuna tavır koyuyor ve bu ortaları yapmıyorlarsa hesabını da verirler.

Gomis'i gol krallığına taşıyan en önemli oyuncu Rodrigues'ti. Onyekuru, Feghouli hatta Belhanda, Diagne'nin kafasına oturacak ortaları mutlaka yapmalıdırlar.



Gol atamadığı için eleştirilen Belhanda son 4 maçta 4 kez ağları sarstı. Ondaki bu değişimin sebebi nedir?

Belhanda son haftalarda forvete yakın oynuyor.

Ceza alanı önünde toplarla buluşuyor ve şut atma fırsatını yakalıyor. Daha önce sık sık geriye gelip top alıyor, rakip kaleye gelinceye kadar yoruluyordu.

Belhanda'nın forvete yakın oynaması golcülüğünü de ön plana çıkardı.

Zaten 10 numaralı oyuncular sadece gol pası vermezler, takımın ihtiyacı olan gollere de imza atarlar.

Ayrıca Belhanda'nın daha rahat olabilmesi için formda bir Fernando'nun geri dönmesi gerekir.

Çünkü Fernando topu arkadan sokabilen bir oyuncu olduğundan Younes Belhanda da geriye gelip enerji kaybı yaşamaz.



SORUN ZİHİNSEL



Şampiyonluk yolunda Bursaspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Çaykur Rize ve Sivasspor deplasmanları var. Galatasaray deplasman kabusunu aşabilir mi?



Galatasaraylı oyuncular deplasmanlarda sergiledikleri performansla taraftarlarına "Biz bu maçları kazanırız" rahatlığını ve güvenini vermiyorlar.

Çünkü Galatasaray'ın deplasmanda bir kazanma istikrarı yok.

Geçen sezon bu zaafiyet sahne aldığında oyuncuların çoğu için "Şampiyonluk görmemişler, stres yaşıyorlar" deniyordu. Bugünkü kadroda şampiyon olmuş oyuncu sayısı çok fazla.

Buna rağmen istikrarlı bir sonuç alınamıyorsa sorun oyuncuların zihinsel yapısındadır.

Son şampiyonlukta yerli ve yabancı oyuncuların sahaya yansıttıkları aidiyet duygusu kalan 10 maçta sahne alırsa Galatasaray şampiyonluk şansını sürdürür.

En kötü ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde eder.



DONK BİRÇOK İŞE YARIYOR



Orta sahada en formda isim olarak Ryan Donk görülüyor. Peki neden oynamıyor? Fatih Terim'in tercihi mi, kontratı uzamaması için önlem mi?

Fatih Terim bir oyuncunun kontrat uzatıp uzatılmaması olayını asla takip etmez. Donk ile ilgili sözleşme yenilenmesini isteyen ve maaşına zam yapılmasını talebinde bulunan kişi Fatih Terim'dir. Donk, Galatasaray'ın oyun yapısında olması gereken bir futbolcudur.

Çünkü Hollandalı tavır koyan bir oyuncu değil. Kulübede oturuyor, ses çıkarmıyor.

Forma şansı tanınıyor, sahada en iyisini yapmaya çalışıyor.

Donk'un birçok bölgede oynama özelliği var. Yani orta saha, stoper hatta ekstra santrfor olarak görev yapabilir.

Bence Terim oyun anlayışından dolayı Donk'u Erzurum'da oynatmadı. Yoksa 3 gün önce Hatayspor maçında Donk sahadaydı.

Bildiğim Terim bir futbolcuya asla kin tutmaz. Her oyuncudan yararlanmaya özen gösterir. Ayrıca Donk'a da sırtını dönmez.



KORNERLER HEBA OLUYOR



Duran toplar günümüz futbolunda çok önemli. Ancak Belhanda da Emre Akbaba da çok kötü kullanıyor. Bu sorun nasıl çözülür?

Galatasaray takımında Selçuk İnan dışında duran topları kullanacak etkili bir isim yok.

Son Erzurumspor maçında Emre Akbaba'nın kullandığı 2 korner rezaletti.

Ayrıca Belhanda da orta yapma konusunda hayal kırıklığı yaratıyor.

Selçuk sahada yoksa Fernando ve Feghouli oynuyorlarsa duran topları bu ikili kullanmalıdır.

Luyindama, Diagne gibi iki kuleye sahip olan bir takımın hava toplarından gol bulma şansı yükselir.

Ama duran toplar kötü kullanıldığı için bu iki oyuncu hava topları için etkili silaha dönüşemiyor.

Ayrıca Fatih Terim bu sorunu gidermek için belirli isimleri görevlendirmeli ve Florya'da sık sık orta çalışmaları yaptırtmalı.

Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in duran top organizasyonları için özel çalışma şekli var.

Galatasaray'da duran toplarla ilgili özel çalışma yapılmaması da şaşırtıyor.



BAŞAKŞEHİR'İN RAKiBi KENDİSİ



Başakşehir ile 8 puan fark kapanır mı?

Ligin bitmesine 10 hafta kala Başakşehir adına 8 puanlık fark büyük avantaj teşkil ediyor.

Galatasaray'ın geçen sezonki gibi 10 maçlık bir galibiyet serisi yakalaması şart.

Alınacak 30 puan bile Galatasaray'ın şampiyonluğuna yetmeyebilir.

Bu saatten sonra ipler tamamen Başakşehir'in elinde. Galatasaray evinde Başakşehir'i yendiğini düşünüp puan farkını 5 olarak görebilir.

Abdullah Avcı ve öğrencileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a takılır mı?

Galatasaray'ın hedefe ulaşabilmesi için Başakşehir'in ciddi puan kayıpları yaşaması gerekir.

Yani şampiyonluk yarışında Başakşehir'in rakibi Galatasaray görünse de aslında rakip kendisidir.



YÜZDE 55 İLE İBRA OLMAK 'KAVGAYI BIRAK' DEMEKTİR



Mali kongre yaklaşıyor. Kulislerde 55'e 45 ibra gibi gözüküyor. Böyle biterse ibra başarı mıdır yoksa yönetime ciddi bir uyarı mı?

Mustafa Cengiz ve yönetimi yüzde 55 ile ibra olursa camianın mesajı nettir.

Bu mesaj"Kendini toparla, çalışıyorsun ama idari anlamda eksiklerin var. Şahıslarla kavgaları bırak. Tartıştığın kişileri disipline gönderme.

Bir başkan olarak sorunları çöz. Seninle başkanlık makamıyla tepkili olan kişilerle de karşılıklı otur sohbet et, uzlaş" şeklinde algılanmalıdır.