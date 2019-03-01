Vicdanınız yok mu?
Erzurum’da son 5 yılda Ekim-Mart arasındaki 55 maç, 13.00-18.00 arası oynanmış. Soğukta beyin sarsıntısı riski 2.5 kat, sakatlık riski 1.5 kat artırıyor.
Galatasaray'ın, "Erzurum maçını 13.30'da ya da 16.00'da oynayalım" teklifini TFF kabul etmeyerek oyuncuların sağlığını resmen riske attı. Bunu iki bilgiyle kanıtlayacağım.
TFF yönetimi arşive girip Erzurumspor'un son 5 yıldaki maç saatlerine bir göz atsın. Son 5 yılda Kasım ve Mart ayları arasında Erzurumspor evindeki 55 maçın hiçbirini 18.00 sonrası oynamamış.
Erzurumspor'un Kasım- Mart arasındaki 55 maçın saatlerine bakalım:
12 maç 13.00'te, 7 maç 13.30'da, 19 maç 14.00'te, 10 maç 14.30'da, 1 maç 15.00'te, 2 maç 15.30'da, 2 maç 16.00'da, 2 maç 18.00'de. TFF'nin böyle bir inatlaşmaya girmesi ve ısrarla Galatasaray'ı 19.00'da oynatmak istemesinin anlamı nedir? İnsan sağlığı galiba TFF yönetimi için bir değer taşımıyor.
Ortopedik Spor hekimliği Dergisi'nin 2016'daki araştırmasına göre; ciddi soğuk havalarda oynamak sporcularda 2.5 kat beyin sarsıntısı ihtimalini yukarı çıkarıyor.
Aynı soğuklar oyuncuların bilek yaralanma riskini de 1.5 kat artırıyor. Bilimsel sonuç; yüksek eksi derecelerde spor yapanlar vücudu sıcak tutmak zorunda olduklarından bunun için daha fazla enerji kullanır.
Bu durum sporcularda özellikle kas sakatlığı riski doğurur. Soğukta oynamak eğer o iklimde antrenman yapmıyorsanız vücuda ciddi acı verir.
Pazar günü Erzurum'da hava kar yağışlı ve ısı -12 derece olacak. Hissedilen ise -18'i bulacak. TFF yönetimine soruyorum; sizin aklınız, bilginiz, araştırmanız ve vicdanınız yok mu?
Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçı Hatay'a 4-2 kaybetti ve neredeyse kupadan eleniyordu.
Baş sorumlusu Galatasaraylı oyunculardır. Eğer büyük bir takımda forma giyiyorsan sorumsuzca davranamazsın.
2-0'dan sonra 'maçı kazandık' havasına girersen böyle rezil olursun. Hataylı oyuncuların 2-1'i bulduktan sonra ortaya koyduğu şahsiyetli futbol inşallah Galatasaraylı oyunculara ciddi bir mesaj ve ders olur. Ayrıca hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile VAR'da görev yapan Ali Şansalan ortak verdikleri bazı kararlar ciddi skandaldı.
Emre Taşdemir'in Muğdat'a attırdığı gol öncesi topu omuzuyla kontrol etmesini görmezden gelip 'elle düzeltti' kararını uygulamaya çalışmak bu iki hakemin futbolu bilmediklerini gösteriyor. İsmail'in 4. golde yaptığı çok büyük bir hataydı ama topun dışarıya çıktığını görmemek de VAR'ın ayıbıydı. Bana göre, ikinci penaltıda Semih'in rakibi indirecek bir teması yoktu. Oyuncu da itiraz bile etmedi.
Diagne 2 maç kaçırdı. Senegalli yıldızın baskıyı kaldıramadığı iddiaları sizce doğru mu?
Diagne'nin baskıyı hissetmesi doğaldır. Çünkü Galatasaray'a gövdeli transfer olarak geldi ve taraftarlar da kendisinden Kasımpaşa'da attığı gibi goller bekliyor. Bazen golcüler de krize girebiliyor.
Terim de oyuncusunu baskıdan korumak adına Akhisar ve Hatay'da dinlendirdi.
Erzurum'da sahada olabilir.
Sonuncu sıradaki Akhisar'a ancak 90+4'te gol bulan Galatasaray, Erzurum'da da aynı sorunu yaşar mı?
Galatasaray, Erzurum'da Akhisar maçının benzerini oynayacak. Rakip kapanacak ve kontratak arayacak. Galatasaray bu tuzağa düşmemeli. Gerekirse alan savunması yapıp, rakibini kendisi kontratayla avlamalı.
Akhisar maçında Belhanda ile Mariano arasında 'pas gerginliği' yaşanmıştı. Bu takım olamama sorunu mu, yoksa maçın stresi miydi?
Akhisar maçında golün gelmemesi sadece Mariano'yu değil takımı gerdi. Mariano'nun tepki göstermesi doğaldır.
Bu ağız dalaşı takımın kazanma arzusundandı.
Hatay'da Emre Taşdemir 2 asist yaptı, Emre Akbaba ise 1 gol attı.
Erzurum'da oynarlar mı?
Emre Akbaba'nın maç eksiğini gidermesi gerekir.
Hatayspor karşısında 90 dakika oynarken Akbaba mücadeleden hiç kaçmadı.
Taşdemir'i çok beğendim. defans ve hücumü fizik gücü tükeninceye kadar mükemmel yönetti. İki akıllı asist yaptı. Erzurum'da Nagatomo sağ bek, Taşdemir sol bek oynayacaktır.
Galatasaray, Erzurum'da kazanmak istiyorsa bu iki bekinin hücum bindirmelerine ve etkili ortalarına ihtiyaç duyacaktır.
- 1.3.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 83
Yorum
GS 1906 Yalaaann söylüyorsunuz yalaaann
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Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
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SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
Yorum
Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
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