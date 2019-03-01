2 maçı kaldı
Terim’den ligde 2 maçlık daha forma kapabilirse Ryan Donk, 1 milyon 895 bin euro ücreti garantileyecek. Ayrıca puan başı 5 bin euro alacak.
Sezon başında Galatasaray ile 1+1 sözleşme imzalayan Ryan Donk'un opsiyon maddesinin işlerlik kazanması için 2 maç kaldı. Bu sezon toplam 21 maçta (Lig ve Avrupa) forma giymesi halinde yeni sözleşmeye hak kazanacak olan Hollandalı futbolcu, bugüne kadar 19 karşılaşmada oynadı. Süper Lig'de kalan 11 maçta Donk 2 kez forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Ayrıca 200 bin euro da prim almaya hak kazanacak. Son dönemde başarılı performansı ile dikkat çeken Donk'la ilgili kararı Terim verecek.
BONUSU ARTACAK
2019-2020 sezonunda Donk'un takımda kalması halinde bu sezon 200 bin euro olan bonusu da 300 bin euro'ya çıkacak
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