Şampiyonluk çağrısı – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Şampiyonluk çağrısı

Şampiyonluk çağrısı

Şampiyonluk çağrısı
, bir duyuru yaparken, Ayhan Yeğinsu ve Metin Sinan Aslan konusuna değindi. "Birbirinden şikayetçi olan üyelerin yasal haklarını kullanmak yerine kamuoyu gündemine taşımalarını doğru bulmuyoruz" denilerek şampiyonluk yarışının sürdüğü bu dönemde kişisel sorunların öne çıkarılmaması talep edildi.
  1. 1.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonluk çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN