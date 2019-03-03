BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından - Fotomaç
03 Mart 2019, Pazar
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BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü. Her iki teknik heyetin maç sonu açıklamalarını sizin için derledik.

3 Mart 2019 Pazar 22:36 Güncelleme: 03.03.2019 23:08
BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından

MEHMET ÖZDİLEK'İN AÇIKLAMALARI

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise üç puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

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BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından

Kazanabilecek kadar oynadıklarını vurgulayan Özdilek, konuşmasında şunları ifade etti:

BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından

"Her iki takımın da üç puana ihtiyacı vardı. Oyun çok dengeli başladı."

BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından

"Öne geçmek bizi moral açısından yukarı taşıdı. İlk devre oyunun büyük bölümünde üstün olan bizdik."

BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından

"Rakibin pozisyonu yok, ilk devre sonunda soyunma odasına moralli girdik."

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