BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından - Fotomaç
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BB Erzurumspor - Galatasaray maçının ardından
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü. Her iki teknik heyetin maç sonu açıklamalarını sizin için derledik.
3 Mart 2019 Pazar 22:36
Güncelleme: 03.03.2019 23:08
MEHMET ÖZDİLEK'İN AÇIKLAMALARI
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise üç puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kazanabilecek kadar oynadıklarını vurgulayan Özdilek, konuşmasında şunları ifade etti:
"Her iki takımın da üç puana ihtiyacı vardı. Oyun çok dengeli başladı."
"Öne geçmek bizi moral açısından yukarı taşıdı. İlk devre oyunun büyük bölümünde üstün olan bizdik."
"Rakibin pozisyonu yok, ilk devre sonunda soyunma odasına moralli girdik."