Kaleci kazandırdı – Levent Tüzemen – Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
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Kaleci kazandırdı

Doukara'nın şutunu, Bahadır'ın şut gibi kafa vuruşunu Muslera'nın kurtarması maçı ve pozisyonları ne kadar dikkatli izlediğinin bir göstergesidir. taraftarları Muslera'ya sahip çıkıp, bilerek yıpratma politikası yapanlara prim vermemeli. Eğer 41 yaşındaki Buffon, 38 yaşındaki Casillas, 37 yaşındaki hala vazgeçilmez ise Galatasaray'ın kalesinde Muslera "Fit" haliyle daha uzun süre oynar. Feghouli'nin attığı şans golüne kadar oyun ve pozisyon hakimiyeti Galatasaray'ın elindeydi. Golde Diagne'nin pozisyonu takip edip, ayağındakı topu etkili pasa döndürmesinin payı vardı. Ancak; gol sonrası başta olmak üzere Galatasaray el frenini çekip takım oyunundan uzaklaşıp anlamsız biçimde bireysel bir yapıya büründü.

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Özellikle Ndiaye'nin orta alanda yalnız kalması ve yeterince yardım alamaması 'nın göbekten Galatasaray kalesine kolay hücum etmesini sağladı. Terim'in genelde Ndiaye-Fernando, Ndiaye-Selçuk, Ndiaye-Donk ikilisini oynattığını düşünürsek tek Ndiaye ile oynamak bence "Ateşle oynamak" gibiydi. Muslera kurtarışlarıyla bu ateşi hep söndürdü. Terim'in mutlaka Luyindama'nın kulağını çekmesi gerekir. Bir stoper bu kadar riskli oynar mı? Doukara'nın gollük şut atmasına Luyindama'nın laubali tavrı neden oldu. Antalya'nın göbekten etkisini önlemek için Terim ikinci 45 dakikaya doğru bir hamleyle Emre Akbaba yerine Donk'la başladı ve hem Ndiaye'yi rahatlattı hem de orta alanı güçlendirdi. Ancak Antalya'nın duran toplardan elde ettiği pozisyonlarda ve özellikle Diego'nun şutunu kurtaran Muslera, Galatasaray gemisini şampiyonluk rotasında tutan kaptan oldu. Belhanda etkisiz görünse de Onyekuru'ya verdiği ara pası çok kaliteliydi. Onyekuru'nun da tek vuruşu yapması ikinci golü getirdi ve maçı noktaladı.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 12 Mart 2019, Salı
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