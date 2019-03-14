Lider takım geç oynamalı

Ligin boyu kısaldı. Başakşehir lider değil mi? Başakşehir neden 16.00'da, Galatasaray 19.00'da oynuyor? Yayıncı kuruluşun topu TFF'ye atması bana hiç inandırıcı gelmiyor.



Antalya galibiyeti ileriki haftalar için bize neler anlatır? Bu farklı skor gerçekten futbolun karşılığı mıydı?

Farklı galibiyeti küçümseyenlere katılmıyorum. Oyunun bütününe baktığımızda Galatasaray ilk golü buluncaya kadar sahanın mutlak hakimiydi. Mücadele anlamında Antalya'yı kalesine hapsederken rakip kalede ciddi pozisyonlar buldu.

Gol sonrası anlamsız bir biçimde Galatasaray takım oyunundan uzaklaşıp bireyselliğe döndü. Bu yanlış hamle Antalya'nın cesaretlenmesini sağladı. Orta alanı tek Ndiaye ile kontrol etmeye çalışmak Galatasaray'ın başına iş açıyordu.

Rakibin bulduğu Muslera'nın kurtardığı ilk yarıdaki iki pozisyonda en büyük hata Luyindama-Marcao ikilisine aitti. Galatasaray Antalya'ya bu pozisyonları göbekteki iki defans oyuncusunun hatalarından dolayı verdi.



Ndiaye'nin tek ön libero olarak çıkmasını nasıl değerlendirirsiniz?

Lig, Avrupa ve son iki Benfica maçlarının kadrolarını gözden geçirdim. Akhisar ve son Antalyaspor maçında Terim, tek ön liberolu bir Galatasaray'ı sahaya sürmüş. Ancak ikinci yarılarda hemen çift ön liberoya dönmüş.

Sonuçta Galatasaray genel olarak lig ve Avrupa kulvarında orta alanı Donk-Ndiaye- Fernando-Selçuk dörtlüsünden ikisini kullanmış. Eğer rakip çok zayıfsa tek ön libero yeterli olabilir. Ama dünya futbolunda büyük kulüpler bile savunma güvenliğini önem verip çift ön liberoyu tercih ediyorsa Terim de bu anlayıştan vazgeçmemelidir. Eğer tek ön libero oynatılacaksa bu Donk veya Fernando olabilir. Selçuk ve Ndiaye olmaz. Çünkü Selçuk ve Ndiaye ikilisi hücuma katılmayı seven oyuncular. Bir örnek vereyim; Donk, Antalya maçında oyuna girdikten sonra Ndiaye hücuma gidip golü attı.



İç sahada 37 gol atıp, 10 gol yendi. Dışarıda 15 atıldı, 15 yendi. Galatasaray dış sahada neden oyunu forse edemiyor?

Galatasaray'ın deplasman fobisi geçen sene şampiyon olurken de vardı. Başakşehir ile aradaki 8 puanlık fark iç saha başarılarının aksamasıdır. Geçen sezon Galatasaray evinde 17 maçın 16'sını kazanıp sadece Fenerbahçe'yle berabere kalmıştı. Bursa, Rize, Konya ve Fenerbahçe maçlarında berabere kalmasaydı puanlar eşit olacaktı.

İç sahada maç kazanmanın ne kadar önemli olduğunu bu aritmetik gösteriyor. Ayrıca Galatasaray, Türk Telekom'da seyircisiyle mükemmel bütünleşiyor. Galatasaray taraftarı takımının oyundan düştüğünü anladığı anda hemen devreye girip desibeli arttırıyor. Bu sezon taraftarın yaptığı en büyük hatası Fenerbahçe maçında skor 2-0 olduktan sonra pas yapan oyunculara oley çekmesi ve "Fenerbahçe kümeye" diye bağırmasıydı. Bu hamleleri yapmasalardı Galatasaray maçı kazanırdı.



Kazanarak giden bir Başakşehir görüyoruz ve maçlarını hep Galatasaray'dan önce yapıyorlar.

Bu durumun sarı-kırmızılıların moralini bozduğuna inanıyor musunuz?

Ligin boyu kısaldıkça ve Başakşehir önce oynayıp kazandıkça Galatasaraylı oyuncularda ciddi bir baskı oluşur. Bu ligin lideri Başakşehir değil mi?

O zaman Galatasaray, Bursa maçını 16.00'da oynamalı, Başakşehir'de Kayseri'de gece maçı yapmalıydı. Bence burada adaletsiz davranılıyor.

Çünkü Başakşehir reyting yapmıyor.

Galatasaray büyük izleyici kitlesi topladığı için yayıncı kuruluş gece oynanmasını talep ediyor. Yayıncı kuruluşun topu TFF'ye atması bana gerçekçi gelmiyor.



DIAGNE ÇAKILI OYNAMADI



Diagne golünü attı bundan sonra katkı gelir mi?

Fatih Terim, Diagne'yi Kasımpaşa'daki gibi "Çakılı santrfor" olarak oynatmadı.

Kenarlara gelip ve sık alan değiştirerek rakip savunmanın dengesini bozdu. Diagne'ye konsantre olan Antalya savunması Onyekuru'ya önlem alamadı. Bu stratejik hamle Galatasaray'ın kalan 9 haftasında da sahne alacaktır. Terim, neden Diagne'yi seyyar kullandı? Çünkü Belhanda, Feghouli ve Onyekuru etkili ortalar yapan oyuncular değil. Kısa pas yapıyorlar. Araya top bırakıyorlar.



9 HAFTADA KATKI VERiR



Emre Akbaba'nın 8 numaradaki performansı yeterli mi?

Emre Akbaba öyle bir sakatlık yaşadı ki sahalardan uzun süre mahrum kaldı. Yeteneklerini asla tartışmam. Eğer sakat olmasaydı Galatasaray'ın daha fazla puan toplamasına ciddi katkı sağlardı.

Emre, oynayan-oynatan, gol atanattıran bir oyuncu. Mükemmel bir sol ayağı var.

Ama uzun süre maç oynamamak bazı pratiklerini kaybettirmiş.

Çok şey yapmak istiyor gereksiz toplar kaybediyor.

Galatasaray'a, kalan 9 haftada katkı sağlayacağını düşünüyorum.



YUTO iLE GARRY OLSA



Galatasaray sağ kanadında Feghouli ile Mariano ikilisine Belhanda'nın da yaklaşıp çok etkili olduğunu görüyoruz. Sol tarafta benzer zenginliğin artması için ne yapılmalı?

Galatasaray'ın hücumda tek kanatlı uçağa benzemesinin ana nedeni Nagatomo'nun sakatlığıdır.

Eğer maç eksiği olmasaydı ve fiziksel zafiyet yaşamasaydı Emre Taşdemir de soldan ciddi katkı verirdi. Hatırlatayım, Hatay'daki rövanş maçında Galatasaray'ın attığı 2 golün asistini Emre yapmıştı.

Mariano'nun bir futbol aklı var, tekniği çok yüksek ve mükemmel ortalar yapıyor. Feghouli lider kimlikli bir oyuncu olduğu kadar yüksek tekniği ve güçlü oyun görüşüyle Galatasaray'ın hücumlarına katkı sağlıyor. İki akıllı futbolcu arka arkaya oynayınca Galatasaray rakibi sağdan çökertiyor. Eğer Nagatomo sakat olmasaydı ve önünde hâlâ Rodrigues oynasaydı Galatasaray deplasmandaki birçok maçı da kazanabilirdi.



BURSA MAÇI GOLLÜ GEÇER



Düşmemeye oynayan Bursa karşısında nasıl bir Galatasaray izleriz?

Maç nasıl geçer?

Son yıllarda Galatasaray, Bursa'da kazanan takım hüviyetini yakaladı.

Bursa, tam bir futbol şehri. Rakip üzerinde Bursa taraftarı ciddi baskı oluşturuyor.

Samet Aybaba'nın oyuncuları fizik olarak rakibi fazlasıyla yıpratıyor.

Çok koşuyorlar asla teslimiyetçi bir ruhla oynamıyorlar. Galatasaray'ın öncelikle sakin olması ve defansta görev yapan Luyindama-Marcao ikilisinin risk içeren paslar yapmaması gerekiyor. Terim, bu iki savunmacıya ciddi uyarılarda bulunmalı. Özgüvenli oynamak, riskli oynamak değildir. Eğer takım savunmasını Galatasaray birlikte yapabilirse Bursa'da sorun yaşamaz. Keyifli, mücadele gücü yüksek ve bol pozisyonlu bir maç izleyeceğimize inanıyorum.



ONYEKURU EGOiST



Onyekuru 11 gole ulaştı. Sezon sonunda gidecek. Yerine nasıl bir oyuncu gelmeli?

Onyekuru çok hızlı bir oyuncu.

Ancak fazla egoist. Asist yapmaktan çok gol atmayı istiyor. Rodrigues gibi paylaşımcı değil. Gomis'in gol kralı olmasında Rodrigues'in payı büyüktü.

11 gol atıp, sadece 2 asist yapması kimliğini ortaya koyuyor. Yeni transfer, Rodrigues ve Bruma gibi hızlı, çabuk ve hareketli topa vurmalı. Onyekuru rakiple boğuşacak kadar güçlü değil.