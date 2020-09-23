GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar İsmail Öztürk Samsun ‘sağlam’ geliyor
İsmail Öztürk

İsmail Öztürk

23 Eylül 2020 | Çarşamba

Samsun ‘sağlam’ geliyor

Lig başlamadan önceki yazımda değinmiştim. Bu sezonu domine edecek takımların başında 'un geleceğini belirtmiştim. Geçen sezon 2. Lig'de müthiş bir seri yakalayıp şampiyon olan 'ın öğrencileri, bu sezona da iyi bir giriş yaptı. Altay gibi önemli bir rakip karşısında ilk hafta alınan beraberliğin ardından, bu hafta Ümraniye engelini 3 golle aştılar.

Kızılyıldız ile Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Tomane, Cluj'dan alınan Kevin Boli, Wisla Krakow'dan transfer edilen Savicevic, Fransız forvet Plumanin takıma büyük güç katmış. Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan, , Burak Çalık gibi tecrübeli yerli isimlerle iyi bir harman oluşturulmuş.

Ümraniye maçını izleyenler görmüştük, kalitesinde bir oyun ve birbirinden güzel goller izletti bizlere Samsunspor... Özellikle alt yapıdan çıkan 20 yaşındaki Enes İslam'ın üçüncü golündeki röveşatayı açıp izlemenizi isterim. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübe başkan olduktan sonra bu köklü camianın önüne büyük hedefler koydu ve bu doğrultuda ilerlemeye devam ediyor. Geminin dümeninde de Türk futbolunun son yıllardaki en başarılı hocalarından Ertuğrul Sağlam var. 'da şampiyon olup tarihe geçen Ertuğrul Sağlam ile Samsunspor aynı hedefe doğru 'sağlam' adımlar atıyor...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Kerem Can Akyüz, Süper Lig, Ertuğrul Sağlam, Bursa, Samsunspor

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Ne güzel başlangıç! Buyrun ziyafete...! Bir kentin uyanışı! Aceleye gerek yok! Dikkat geldiler!!

GÜNÜN DİĞER YAZARLARI

Yeni versiyon
Hakkı Yalçın Yeni versiyon
Hakem oyunları erken başladı
Ersin Ramoğlu Hakem oyunları erken başladı
BİZE ULAŞIN