Samsun ‘sağlam’ geliyor

Lig başlamadan önceki yazımda değinmiştim. Bu sezonu domine edecek takımların başında Samsunspor'un geleceğini belirtmiştim. Geçen sezon 2. Lig'de müthiş bir seri yakalayıp şampiyon olan Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri, bu sezona da iyi bir giriş yaptı. Altay gibi önemli bir rakip karşısında ilk hafta alınan beraberliğin ardından, bu hafta Ümraniye engelini 3 golle aştılar.

Kızılyıldız ile Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Tomane, Cluj'dan alınan Kevin Boli, Wisla Krakow'dan transfer edilen Savicevic, Fransız forvet Plumanin takıma büyük güç katmış. Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan, Kerem Can Akyüz, Burak Çalık gibi tecrübeli yerli isimlerle iyi bir harman oluşturulmuş.

Ümraniye maçını izleyenler görmüştük, Süper Lig kalitesinde bir oyun ve birbirinden güzel goller izletti bizlere Samsunspor... Özellikle alt yapıdan çıkan 20 yaşındaki Enes İslam'ın üçüncü golündeki röveşatayı açıp izlemenizi isterim. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübe başkan olduktan sonra bu köklü camianın önüne büyük hedefler koydu ve bu doğrultuda ilerlemeye devam ediyor. Geminin dümeninde de Türk futbolunun son yıllardaki en başarılı hocalarından Ertuğrul Sağlam var. Bursa'da şampiyon olup tarihe geçen Ertuğrul Sağlam ile Samsunspor aynı hedefe doğru 'sağlam' adımlar atıyor...