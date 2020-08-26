Bir kentin uyanışı

Türkiye Cumhuriyeti'nin tohumlarının atıldığı, Atatürk'ün kurtuluş hareketini başlattığı yer Samsun, futbolda yeni bir destanın arefesinde bugünlerde...

Türk futboluna efsane isimler kazandırmış, Karadeniz'in gururlarından olmuş Samsunspor, başkan Yüksel Yıldırım ile birlikte global hedefler koyarak yoluna devam ediyor.

TFF 2. Lig'de geçen sezon destansı bir şekilde şampiyon olan, muhteşem taraftarının da desteğiyle TFF 1. Lig'e de bomba gibi girmeye hazırlanan kırmızı-beyazlılar yaptığı transferlerle bu sezon ligi domine edecek bir kadro kuruyor. Kulübün yetiştirdiği efsane isimlerden Ertuğrul Sağlam önderliğinde sezon hazırlıklarını sürdüren Samsun'da bütün dinamikler bir araya gelmiş durumda.

Uluslararası yatırımları, bağlantıları, söylemleri ve iddialı açıklamalarıyla bambaşka bir başkan profili çizen başkan Yüksel Yıldırım önderliğinde şehir de ayağa kalkmış durumda.

Geçen sezon 2. Lig'de olmasına rağmen tribünleri tıklım tıklım dolduran Samsunspor, transferde Edwin Gyasi, Freddy Plumain, Vukan Savicevic gibi önemli yabancı transferlerine imza attı.Takviyelerin devamı da gelecek.

Açıkçası bu sezon TFF 1. Lig'de benim merakla izleyeceğim, takip edeceğim ilk iki takımdan biri Samsunspor... Adana Demirspor ile birlikte kırmızıbeyazlılar da ligin favorisi gibi görünüyor.

BURAK İNCE'YE DİKKAT

Altınordu'yu artık tanımayan yok... Türk sporunun futbolcu üretim merkezi haline geldi İzmir ekibi... Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'den sonra yine Altınordu'da alt yapı eğitimi alan isimlerden biri olan Altay'lı Cenk Özkaçar da Avrupa semalarına kanat açtı. 19 yaşındaki stoper Lyon'a transfer oldu.

Şimdi gözler Ravil Tagir'de... 17 yaşındaki genç stoper de kendini kanıtladı ve Avrupa kulüplerinin yakın markajında. Bir kaç gün içinde belki onun da transferini duyacağız... Ama Altınordu'da bir isim daha var ki kesinlikle dikkat edilmeli...

Henüz 16 yaşında olan Burak İnce'den bahsediyorum. 15 yaşında TFF 1. Lig'de 21 maça çıktı, 2 gol attı, 1 asist yaptı. Müthiş bir sol ayağa ve oyun zekasına sahip. Türk futboluna büyük değer katabilecek bir yetenek. Dileriz o da aynı hamurla yoğurulmuş ağabeyleri gibi yurt dışında göğsümüzü kabartır.