Aceleye gerek yok

TFF, transfer tescil sürecinin 4 Ağustos'ta başladığını duyurdu ve transferler 5 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Alt liglerde atmosfere baktığımızda takımlar yavaştan takviyelere başladı. Tabii ki tescil döneminin son günlerinde olduğu gibi bir yoğunluk yok transferde... TFF 1. Lig'e yeni çıkan ekipler arasında sadece Bandırmaspor'un transferde biraz hareketli olduğunu görüyoruz. Samsunspor ve Tuzlaspor yönetimlerinden ise temkinli açıklamalar geliyor. İki kulüp yöneticileri de taraftara merak etmemelerini, ince eleyip sık dokuduklarını iletiyor.

Gerçekten de önümüzde uzun bir süreç ver. Henüz TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in başlangıç tarihleri netleşmedi. Bu belirsizlik içinde, tescil döneminin bitmesine uzun bir süre varken acele etmeye tabii ki gerek yok. Süper Lig'de maçlar 11 Eylül'de başlıyor. Yani şunun şurasında yaklaşık bir ay var oradaki yarışın start almasına. Doğal olarak TFF 1. Lig takımları Süper Lig'de şans bulamayacak oyuncuları da bekliyor. Kulüplerin ciddi ekonomik sorunlar yaşadığı son yıllarda doğal olarak kulüp yönetimleri de transferde har vurup harman savurmak istemiyor. Önümüzüdeki haftadan itibaren alt liglerde transfer pazarı daha hareketlenecek gibi. En güncel haberleri

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Türkiye'nin ligi!

Süper Lig'de harcama limitleri, yabancı sınırlaması, yeni sezonun 21 takımla oynanacağı konuşulurken TFF 1. Lig'de oluşan tablo dikkatinizi çekti mi hiç? Ligden düşmenin kaldırılmasıyla Osmanlı, Adanaspor ve Eskişehir seneye de yola devam edecek, Samsunspor, Bandırma ve Tuzlaspor yeni ekipler olacak. Lig haritasına baktığımızda tam 11 farklı şehirden takımlar mücadele edecek TFF 1. Lig'de… Bence Süper Lig'i aratmayacak bir rekabet yaşanacak yeni sezonda… Samsunspor, Bursaspor, Adana Demir, Eskişehirspor, Adanaspor, Boluspor gibi taraftarı olan, büyük camialar yer alacak

bir alt ligde… Her sezon değeri yükselen, izlenme oranları artan, heyecanı yükselen, normal sezonu, play-off serisiyle nefes kesen TFF 1. Lig bu sezon daha bir zevkli olacak. İnşallah hepimizi çok yoran, korkutan bu pandemi dönemini bir an önce atlatırız da tribünlerin dolduğu, karnaval havasında maçlar izleriz yeni sezonda.