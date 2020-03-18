Dikkat geldiler!

Dünya ayakta, başta Avrupa olmak üzere 7 kıtada insanoğlu 'koronavirüs' salgını ile mücadele etmeye çalışıyor. Ülkemizde tedbirler erken alındı, Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle bu hafta maçlar seyircisiz oynandı. Koronavirüsle mücadele için her bireyin üzerine düşeni harfiyen yerine getirmesi, kurallara uyması gerektiğini üzerine basarak hatırlatarak, gelelim konumuza… TFF 1. Lig'de 28'inci haftayı geride bıraktık. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlar oynandı hafta sonu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Akhisarspor-Erzurumspor, Bursaspor-Boluspor, Karagümrük-Altay maçları berabere bitti. İlk 6 takım arasında yüzü gülen tek ekip Hatayspor oldu. Bordo-beyazlılar, 2-0'lık Ümraniyespor galibiyetiyle 3 değil, adeta 13 puan yazdırdı hanesine. Bitime 6 maç kala 3. sıradaki Bursaspor ile puan farkını 7'ye çıkardı. Yalan yok, futbolda biraz şans da yanınızda olacak. Şampiyon olmak istiyorsan tabi ki kazanacaksın, ama rakiplerin de tökezleyecek. Bu haftaki tüm skorlar Hatayspor'un ekmeğine yağ sürdü. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşan Güney temsilcisi, artık rakiplerine göre Süper Lig yolunda iki adım önde. 6 maçın dördünü alırlarsa Süper Lig'e çıkacaklar.

Peki ya lider Hatayspor'un peşindeki takımlara neler oluyor? Son 5 haftaya bakıyorum; Bursaspor ve Erzurumspor sadece 1'er maç kazanabilmiş. Biri 8, biri 10 puan kaybetmiş. Hal böyle olunca da hem Hatay arayı açar, hem de geriden gelenler seni yakalar. Bursa ve Erzurum için tehlike çanları ciddi şekilde çalıyor! Yılmaz Vural ile iyi bir çıkış yakalayan Akhisarspor, son maçta Erzurumspor ile berabere kalsa da 5'te 4'lük bir performans sergiledi. Hakan Kutlu ile iyi bir seri yakalayan Giresunspor 10 puan, kral Paixao ile puanları cebine koyan Altay ve Ömer Erdoğan yönetiminde toparlanan Karagümrük bu süreçte 9'ar puan topladı. Üç takım da yarışa ortak oldu. 'Dikkat geliyorlar!' demeye gerek yok artık… Lider Hatay'ın iki adım önde olduğu yarışta 6 takım ilk iki biletinin ucundan tuttu. Yani geldiler! Süper Lig yarışının bundan sonraki kısmı daha çok karışacak gibi. Bakalım neler olacak? Bekleyip göreceğiz…