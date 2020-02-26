Klopp, Terim ve Sağlam...

Ezeli rekabette büyük bir tabu yıkıldı ve Galatasaray, tam 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarıkırmızılıların belki de tarihte bir kırılma noktası yaratacak bu skoru elde etmesinden sonra Fenerbahçeliler, Ali Koç ve Ersun Yanal'ın istifasını isterken, Galatasaray'da da şampiyon olmuşcasına bir coşku yaşanıyordu.

Dev derbinin ardından istatistiki haber akışları da gelmeye başladı sosyal medyadan. Bunların arasında en çok dikkatimi çekenlerden biri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Liverpool ile bu sezon harika işlere imza atan Jürgen Klopp ile kıyaslandığı haber oldu.

Premier Lig'de bu sezon 27 maçta 26 galibiyet, 1 beraberlikle destan yazan Liverpool'un hocası Klopp ile Fatih Terim'in 2020'de hiç puan kaybetmediğini yazıyordu çoğu sosyal medya kullanıcısı… E tabi normal… Herkesin gözü yukarıda. Bu başarıyı aşağıda, alt liglerde yakalayan bir isim de var. O da Ertuğrul Sağlam… TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor'da göreve başladığında belki kimse usta hocadan bu performansı beklemiyordu. Ama Sağlam da aynı Klopp ve Terim gibi 2020'de hiç puan kaybetmeyen hocalardan biri oldu. Kırklareli galibiyetiyle 9'da 9 yapmayı başaran Ertuğrul Sağlam Samsunspor'u, o zamanın lideri Manisa'nın 6 puan gerisinde almıştı, şimdi rakibine 7 puan fark attı ve ikili averajda da avantajlı konuma geldi. Onunla birlikte camiada şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı.

Klopp ve Terim'in başarısı bugün ne kadar konuşuluyor, ne kadar alkışlanıyorsa Sağlam da aynı övgüyü, tebriği ve alkışı hak ediyor.

Nurullah'ın rakibi Alisson

Liverpool, Galatasaray ve Samsunspor demişken bir de kalecilere bakalım...

Dünya futbol kamuoyu Liverpool kalecisi Alisson Becker'i konuşuyor.

Ligde oynadığı 19 maçta sadece 10 gol yiyen Brezilyalı eldivenin başarıda büyük pay sahibi olduğu belirtiliyor. Yiğidi öldür, hakkını yeme! Samsun'da da Nurullah Aslan mucizevi işler yapıyor. 25 maçta sadece 9 gol yiyen 22 yaşındaki genç eldiven de "Bizim Alisson'umuz" oluyor!