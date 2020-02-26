Klopp, Terim ve Sağlam... – İsmail Öztürk – Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar İsmail Öztürk Klopp, Terim ve Sağlam...

Klopp, Terim ve Sağlam...

Ezeli rekabette büyük bir tabu yıkıldı ve , tam 20 yıl sonra 'de 'yi mağlup etti. Sarıkırmızılıların belki de tarihte bir kırılma noktası yaratacak bu skoru elde etmesinden sonra Fenerbahçeliler, ve 'ın istifasını isterken, Galatasaray'da da şampiyon olmuşcasına bir coşku yaşanıyordu.
Dev derbinin ardından istatistiki haber akışları da gelmeye başladı sosyal medyadan. Bunların arasında en çok dikkatimi çekenlerden biri Galatasaray Teknik Direktörü 'in, ile bu sezon harika işlere imza atan Jürgen Klopp ile kıyaslandığı haber oldu.
'de bu sezon 27 maçta 26 galibiyet, 1 beraberlikle destan yazan Liverpool'un hocası Klopp ile Fatih Terim'in 2020'de hiç puan kaybetmediğini yazıyordu çoğu kullanıcısı… E tabi normal… Herkesin gözü yukarıda. Bu başarıyı aşağıda, alt liglerde yakalayan bir isim de var. O da 2. Lig 'ta mücadele eden 'da göreve başladığında belki kimse usta hocadan bu performansı beklemiyordu. Ama Sağlam da aynı Klopp ve Terim gibi 2020'de hiç puan kaybetmeyen hocalardan biri oldu. galibiyetiyle 9'da 9 yapmayı başaran Ertuğrul Sağlam Samsunspor'u, o zamanın lideri 'nın 6 puan gerisinde almıştı, şimdi rakibine 7 puan fark attı ve ikili averajda da avantajlı konuma geldi. Onunla birlikte camiada şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı.
Klopp ve Terim'in başarısı bugün ne kadar konuşuluyor, ne kadar alkışlanıyorsa Sağlam da aynı övgüyü, tebriği ve alkışı hak ediyor.

Nurullah'ın rakibi Alisson

Liverpool, Galatasaray ve Samsunspor demişken bir de kalecilere bakalım...
Dünya futbol kamuoyu Liverpool kalecisi Alisson Becker'i konuşuyor.
Ligde oynadığı 19 maçta sadece 10 gol yiyen Brezilyalı eldivenin başarıda büyük pay sahibi olduğu belirtiliyor. Yiğidi öldür, hakkını yeme! Samsun'da da Nurullah Aslan mucizevi işler yapıyor. 25 maçta sadece 9 gol yiyen 22 yaşındaki genç eldiven de "Bizim Alisson'umuz" oluyor!

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