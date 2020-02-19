İşin raconu mu bu?

Şubat ayının ortalarına geldik ve artık liglerde en kritik haftalara giriliyor. TFF 1. Lig'de ilk iki sıradaki Hatay ve Erzurum'un puan kayıplarıyla çarşı iyice karşıtı. Özellikle Hatayspor'da ikinci yarıda yaşanan düşüşün faturası teknik direktör Bayram Toysal'a kesildi. Akhisar yenilgisinin ardından Toysal görevden ayrıldı ve yerine Mehmet Altıparmak geldi.

Halbuki ilk yarıda da aynı üç maç, benzer performansla geçilmiş ve süreç 1 puanla tamamlanmıştı. Gerçi iki maç sonra şimdilerde Göztepe'yi coşturan İlhan Palut ile de yollar ayrılmıştı. Liderin 2 puan gerisinde aldığı takımı, 4 puanlık avantajla teslim etti Toysal… Bakalım Altıparmak, sonunu getirebilecek mi?

Dönelim bir de Erzurum'a… Adana beraberliği sonrasında camiada Erkan Sözeri tartışılmaya başlandı. Ama bu spekülasyonların sebebini anlayamadım.

Sahasında sadece 1 maç kaybetmiş, son 5 maçın dördünü almış Dadaşlar.

Evet, deplasmanda kayıplar yaşıyor… Bu doğru ama hangi takım dışarıda bu kadar kayıp vermiyor ki! En çok puan toplayan Menemen bile 11 maçın sadece 5'ini kazanabilmiş, 15 puan kaybetmiş.

Özellikle kritik Bursa maçı öncesinde çıkan bu 'istifa' söylentileri üzerine insan "Kulüp içinde bir çatışma mı var? Art niyetli insanlar mı takımı karıştırmak istiyor" diye düşünmeden edemiyor.

Seninle aynı puandaki Bursaspor hafta sonu evine gelecek, kazanırsan Süper Lig yolunda büyük avantaj yakalayacaksın, ama maça 5 gün kala çıkıp hocanın istifası gündeme taşıyorsun. Dikkat, kulüp kaos ortamına sokuluyor. Uyanık olmaz lazım!

Evet! İkinci yarıda yükselişe geçen Bursaspor, ilk yarıda bir hoca değişikliği yaşadı. Adana Demirspor'da da ilk yarıda teknik direktör değişikliği oldu.

Ama bu iki takımın devre arası transferlerine de bakın hele… Kimler, kimler gelmiş, takımlar nasıl güçlenmiş!

Zirvedeki iki ekibin hoca konusundaki yaşadığı sürecin ardından son 5 sezona baktım… İlk ikiden çıkan 10 takımın 8'i teknik direktörünü değiştirmiş Süper Lig yolunda… Hatay zaten ikinci kez hoca değiştirdi. Kim bilir belki Erzurum da bu geleneğine uymak istiyor. Dadaşlar da "Komşudan nefis kokular geldi, benim de canım çekti?" diye aynı tarifi uygulamak istiyor sanırım! Ama zamanlama doğru mu? Önce bunu sorgulamak lazım.

Ya da biz mi yanılıyoruz acaba… Yoksa gerçekten işin raconu mu bu?

Zamanla anlayacağız…