Büyüksün Türkiye’m – İsmail Öztürk – Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar İsmail Öztürk Büyüksün Türkiye’m

Büyüksün ’m

Ülkemizin unutulmaması gereken en önemli gerçeğiyle, büyük bir depremle yüzleştik geçtiğimiz cuma akşamı… ve , 6.8'lik depremle sarsıldı. Önce korktuk, endişelendik, sonra içimiz yandı… Onlarca vatandaşımızı kaybettik, bini aşkın canımız yaralandı, üzüldük, ağladık.
Bazen de göçük altından çıkan mucizevi kurtuluşlarla mutlu olduk bu kez sevinç göz yaşları dökerek… Çünkü biz 'ydik... Bir bütün olduğumuzu gösterdik yine bu 'afet' durumunda… "Devlet milletin yanında" diyerek başta ve bakanlarımız hemen bölgeye gitti, milletinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.
Merkez üssü Sivrice olan depremden etkilenen şehirlerimiz Elazığ ve Malatya'ya yardıma koştu devlet erkanı...
, JAK, İl Sağlık Müdürlükleri, itfaiye ve diğer kuruluşlar koordineli bir şekilde yürüttü çalışmaları… Yurdun dört bir yanından gönüllü vatanseverlerden destek yağdı iki kentimize… Ülkenin doğusunda depremle yaralanan yüreklere yardımlarla pansuman yapmaya çalıştı tüm Türkiye… Kuzeyden güneye, batıdan doğuya zor günde nasıl kenetlendiğimizi kanıtladık bir kez daha… Spor dünyası da duyarsız kalmadı bu duruma.... Futbol Federasyonu, kulüplerimiz ve sporcularımız üzerlerine düşeni yaptılar Elazığ ve Malatya için… , 'den amatöre kadar bölge takımlarının maçlarını erteledi, kulüpler yayınladıkları mesajlar ve yardım kampanyalarıyla destek oldular mağduru vatandaşlarımıza… Sporcular düzenlenen bağış organizasyonlarına katılarak "Biz de milletimizin yanındayız" mesajını verdiler.
Bu satırları Malatya'dan ulaştırıyorum sizlere… Depremin etkileri tabi ki sürüyor, insanlar hala tedirgin, evlerine girmeye korkan vatandaşlarımız var. Elazığ'da da durumun aynı olduğu bilgisini aldık.
Ama cuma gününden bu yana gerek siyaset, gerek spor, gerek medya, gerek sanat, gerekse bilim dünyasından; en önemlisi milletin ta kendisinden gelen destek, depremden etkilenen vatandaşlarımıza moral oldu, güç verdi.
Zor günde bir olduğunu gösterince daha bir güzel oluyorsun Türkiye'm.
Geçmiş olsun Elazığ...
Geçmiş olsun Malatya… Yaralarımızı birlikte saracağız.

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