Yeniden Adana Demir – İsmail Öztürk – Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar İsmail Öztürk Yeniden Adana Demir

Yeniden Adana Demir

Taraftarıyla, Türk futboluna kazandırdığı isimlerle, köklü geçmişiyle ilgiyle takip edilen bir kulüp ... Başkan Murat Sancak yönetiminde geçen sezon atılan adımlar meyvesini vermemişti, bu yıl da ilk yarı işler pek iyi gitmedi ama devre arasında yapılan transferlerle güçlendi Mavi Şimşekler...
Pa Dibba, Muhammet Şengezer, , , Mehmet Akyüz, İbrahima Kone, Vedat Karakuş...
6-1'lik galibiyetiyle başladılar... Yeni transferlerin takıma katkısı daha ilk maçtan kendini hissettirdi.
Özellikle iki gol, iki asistle oynayan Dibba'nın fark yaratacağını düşünüyorum. Keza Erkan Zengin, Hasan Kılıç da golleriyle zafere katkı sağladılar.
'in eline tecrübesi olan, kaliteli isimlerden oluşan bir kadro teslim edildi.
TFF 1. Lig'in piyasa değeri en değerli dört takımından biri Adana Demirspor...
Lacivert-mavili taraftarların Süper Lig inancı da yükselmiş durumda. Puan durumunda 8'inci sırada gözükse de ikinci ile aralarındaki puan farkı sadece 4... Bu ligde dengelerin bir anda nasıl değişebileceğine geçmiş sezonlarda şahit olduk. Adana Demirspor yakalayacağı bir seriyle ilk ikiye girebilir mi? İki-üç hafta içinde bu soruya net bir cevap verebiliriz.

BURSA'NIN İNADI İNAT

, ikinci yarıya bıraktığı yerden devam edercesine başladı. İlk yarının son haftası evinde lider 'ı son dakika golüyle 2-1 yenen Timsahlar, ikinci yarıya da aynı senaryo ile başladı.
İlk golü yine Seleznov attı, sonra maç 1-1 oldu 90'da bu kez Kubilay Kanatsızkuş sahneye çıktı ve Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların en büyük şansı lider Hatay ve ikinci Erzurum'un haftayı puan kayıplarıyla kapatması oldu.
İki sezon üst üste ve Gençlerbirliği ile Süper Lig sevinci yaşayan teknik direktör İbrahim Üzülmez; 3'te 3, yani hat-trick yapmaya çok yakın gözüküyor. Süper Lig potasıyla puan farkı 1'e düştü. Bursaspor için bu hafta Akhisar deplasmanında oynayacağı maç büyük önem taşıyor. Bu sezon dışarda sadece 3 maç kazanabilen Timsah, şampiyonluk yaşadığı Süper Lig'e dönmek istiyorsa deplasmanlara daha dikkat etmeli.

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