Her şey spor için – İsmail Öztürk – Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar İsmail Öztürk Her şey spor için

Her şey spor için

Gençlik ve , Türk sporunun gelişimi için önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Son olarak 'da Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" başladı.
Gençlik ve Sayın Dr. önderliğinde başlatılan çalıştayda kulüplerinin yanı sıra, alt liglerin temsilcileri ve amatör branşların tamamının federasyon başkanları ve yöneticileri de yer aldı.
Tesisleşme anlamında son 17 yılda büyük gelişim gösteren Türk sporunun, uluslararası sportif başarılar elde etmesi, yapısal sorunların giderilmesi ve spora aşık genç nesiller yetiştirilmesi noktasında önemli konular ele alınıyor çalıştayda... Sporumuzun meselelerini, yarına yönelik stratejisini, perspektifini, vizyonunu ortaya koyma açısından bu önemli çalıştayı gerçekleştiren , Türk sporunun geleceğinin emin ellerde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Gençliğin ve sporun her zaman yanında olan, 7/24 yoğun tempoda çalışan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu gösterdiği özveri nedeniyle kutluyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ŞÖLEN YENİDEN BAŞLIYOR
Ne yalan söyleyelim, futbolsuz günler gerçekten sıkıcı geçiyor. İkinci ve 'de hafta sonu oynanan maçlarla ikinci yarının startını verdik. Bu hafta sonu ise Süper Lig, 1. Lig ve 'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Yani şölen tam anlamıyla cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Takımlar hazırlıklarını tamamladı, transferler yapılmaya devam ediyor.
Bilindiği gibi ocak ayından sonra futbolda rekabet daha da artıyor.
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı açık ara farkla lider bitiren Hatay hedefe ulaşabilecek mi?
Yakaladığı çıkışla ikinci sıraya yerleşen konumunu koruyabilecek mi?
34 hafta sonunda Süper Lig biletini kimler alacak? 2. Lig 'ta Samsunspor mu, mı ipi göğüsleyecek? 'ta kıran kırana geçen mücadelede kopmalar ne zaman yaşanacak? Üçüncü Lig'de kimler şampiyonluğa ulaşacak?
Ve amatörler... BAL'da 11 grupta hangi takımlar lider olacak? 3. Lig'e hangi 9 takım çıkacak? Heyecanla takip edeceğiz...

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