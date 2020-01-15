Her şey spor için

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk sporunun gelişimi için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Son olarak Ankara'da Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde başlatılan çalıştayda Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, alt liglerin temsilcileri ve amatör branşların tamamının federasyon başkanları ve yöneticileri de yer aldı.

Tesisleşme anlamında son 17 yılda büyük gelişim gösteren Türk sporunun, uluslararası sportif başarılar elde etmesi, yapısal sorunların giderilmesi ve spora aşık genç nesiller yetiştirilmesi noktasında önemli konular ele alınıyor çalıştayda... Sporumuzun meselelerini, yarına yönelik stratejisini, perspektifini, vizyonunu ortaya koyma açısından bu önemli çalıştayı gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk sporunun geleceğinin emin ellerde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gençliğin ve sporun her zaman yanında olan, 7/24 yoğun tempoda çalışan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu gösterdiği özveri nedeniyle kutluyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz.



ŞÖLEN YENİDEN BAŞLIYOR

Ne yalan söyleyelim, futbolsuz günler gerçekten sıkıcı geçiyor. İkinci ve Üçüncü Lig'de hafta sonu oynanan maçlarla ikinci yarının startını verdik. Bu hafta sonu ise Süper Lig, TFF 1. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Yani şölen tam anlamıyla cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Takımlar hazırlıklarını tamamladı, transferler yapılmaya devam ediyor.

Bilindiği gibi ocak ayından sonra futbolda rekabet daha da artıyor.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı açık ara farkla lider bitiren Hatay hedefe ulaşabilecek mi?

Yakaladığı çıkışla ikinci sıraya yerleşen Erzurum konumunu koruyabilecek mi?

34 hafta sonunda Süper Lig biletini kimler alacak? 2. Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor mu, Manisa mı ipi göğüsleyecek? Kırmızı Grup'ta kıran kırana geçen mücadelede kopmalar ne zaman yaşanacak? Üçüncü Lig'de kimler şampiyonluğa ulaşacak?

Ve amatörler... BAL'da 11 grupta hangi takımlar lider olacak? 3. Lig'e hangi 9 takım çıkacak? Heyecanla takip edeceğiz...