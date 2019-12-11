Alkışlar Hatay’a...

Bin yıllardır Ortadoğu ile Anadolu arasında köprü vazifesi görmüş, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı din ve mezhepteki insanların dostça yaşadığı bir şehir… Hac ve İpek yollarının geçtiği, ilk olimpiyatların yapıldığı, tarih ve kültürel birikimleriyle Türkiye'nin 'pırlantası' Hatay… Lezzetleriyle 'gastronomi başkenti' olarak da nitelendirilebilecek bu şehrimiz, sporda da büyük bir atılım içine girdi.

İki sezon önce 2. Lig'den şampiyon olarak TFF 1. Lig'e adını yazdıran bu güzide kentin takımı Hatayspor, geçen yıl playoff finalinde Gazişehir'e penaltılarda dramatik bir şekilde yenilerek Süper Lig'in kapısından döndü.

Ama bu yıl adımlar daha sağlam atılıyor.

Şehrin yetiştirdiği önemli spor adamı İlhan Palut ile sezona giren bordo-beyazlılar, Bayram Toysal yönetiminde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Geride kalan 14 haftada sadece 2 yenilgi alan Güney temsilcisi, 3. sıradaki Erzurum'un 6 puan önünde yer alıyor.

Özellikle taraftarıyla bütünleştiğinde durdurulamaz bir güç haline gelen Hatayspor, iç sahada fırtına gibi esiyor.

Henüz yolun çok başındayız ancak Hatay, bu ligin favorisi olarak gözüküyor.

Başkan Nihat Tazearslan, bir an olsun desteğini esirgemiyor. Bayram Toysal ve öğrencileri de takımı hedeflediği noktaya çıkarmak için vargüçleriyle savaşıyor.

Hatay geçen yıl kıl payı kaçan Süper Lig hedefine erişirse şüphesiz Türk futboluna büyük renk katacak, deplasmanlar taraftarlar için daha lezzetli, daha kültürel ve turistik geçecek.

Merakla bekliyoruz… Bakalım mucize gerçekleşecek mi?



Yeni stat da geliyor

Türkiye'nin dört bir yanına devlet eliyle birbirinden güzel statlar yapıldı. Avrupa ve dünyayı bile kıskandıracak kalitede tesislere kavuştuk son 15 yılda… Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ayırdığı bütçeyle Hatay'a yapılan muhteşem statta da sona gelindi. Kaba inşaat bitti, tavan kaplaması tamamlandı… Dış cephe, tribün ve çevre düzenlemelerine geçildi.

Kim bilir belki Hatayspor, şampiyonluk maçını yeni stadında oynayacak.

Türkiye'nin en güzel şehirlerden olan Hatay'a bu teknoloji harikası yeni stat çok yakışacak. Stat inşaatını adım adım takip eden, ivedilikle tamamlanması için çalışan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na tüm Hataylılar adına teşekkürlerimi sunuyorum.