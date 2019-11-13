Giresun’a Kutlu dopingi – İsmail Öztürk – Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Yazarlar İsmail Öztürk Giresun’a Kutlu dopingi

’a Kutlu dopingi

FF 1. Lig'de sezona çok kötü başlayan Giresunspor'da 'den sonra göreve gelen , taşları yerine oturttu.
Ankaragücü, , , Mersin, Gaziantep, Kayseri, … Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan Kutlu, şimdi ekibinde bir 'mucize' yaratmanın peşinde.
Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Çotanaklar, son sıralardan kurtulup kafasını 'yukarı' kaldırdı.
Bu ligde dengelerin her an değişebileceğini sık sık dile getiriyoruz.
Giresunspor, milli arayı iyi değerlendirip eksiklerini giderir ve bu ivmeyi devam ettirirse bir anda kendini ilk 6 yarışının içine atabilir. Bakalım Hakan Kutlu, 'a 'kutlama' yaptırabilecek mi?

DEMİR GİBİ OLMALISIN!

Amatör futbolun kokusunu almış alt yapıdan gelen gençleri gördükçe bizim de gözlerimiz parlıyor, yüreğimiz kabarıyor.
Bu hafta Kayseri'de 'Demir' gibi sağlam bir genç ışıldadı. Henüz 'de şans bulup gol attı Emre Demir… Kayserispor'un Mersin'in amatör takımlarından Kuvayı Milliye'den transfer edip, lisans çıkardığı 2014 doğumlu Emre, Süper Lig'in 'en genç gol atan' ismi oldu.
12 yaşından beri milli takımlarda top koşturan, 15 yaşında Süper Lig'de gol atan, 'nin ve Barcelona'nın yakından takip ettiği Emre'ye bu sözlerim… Sen Türkiye'de futbola ilgi duyan yüz binlerce çocuğun örnek alacağı bir isim olacaksın güzel kardeşim. Ağabeylerinden daha çok şeyler öğreneceksin ama ne olur onların hatalarına sen de düşme… Gözler artık hep senin üzerinde olacak. Soyadına yakışır şekilde 'demir' gibi sağlam dur bu denen kaygan zeminde… Güveniyoruz sana, gurur yaşat bizlere… Ah Batuhan ah... Emre Demir'den bahsetmişken, 'Süper Lig'in en genç golcüleri' sıralamasında 3. olan Batuhan Karadeniz geldi aklıma...
16 yaşında Beşiktaş'ta parlamıştı o da...
Bugünlerde 2. Lig 'ta Bandırmaspor'da fırtına gibi esiyor Batuhan... Son K.Maraş maçında hat-trick yaptı, 9 maçta 8 gole ulaştı. Geçen yıl da attığı golle takımını ligde tutmuştu.
Türk futbolunun efsanesi olacakken Bandırmaspor'un efsanesi haline geldi.
İnsan iç çekmeden edemiyor. Ah be kardeşim, keşke işine daha sıkı sarılsaydın da daha güzel yerlerde görseydik seni!

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