Dadaş hayata döndü

TFF 1. Lig'de son yıllara damga vuran teknik direktör Erkan Sözeri, Erzurumspor'a ilaç gibi geldi. Süper Lig'e yeni veda etmiş, kadrosunu büyük ölçüde korumuş Dadaşlar, ilk 4 maçta sadece 4 puan alınca Sözeri iş başına geçmişti.

İki sezon önce Gazişehir ile playoff finali oynayıp penaltılarla Süper Lig'in kapısından dönen, geçen sezon Gençlerbirliği'nin 'süper' olmasının baş kahramanı olan Sözeri, önceki yıllarda Orduspor, Ümraniye ve Giresun'daki başarılarıyla da dikkat çekmişti.

Şimdi Erzurumspor'u uçuşa geçiren 1. Lig'in usta ismi, Dadaşlar'ın başında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken sadece 1 yenilgi gördü. O da göreve geldikten bir hafta sonra Bursa'daki mağlubiyetti. Bu hafta Karagümrük'ü yenerek deplasman fobisini de kıran Erzurum, bana göre Sözeri yönetiminde ligin favorilerinden biri haline gelmiştir. İki yıldır 'Süper Hoca' olmanın eşiğinden dönen Erkan Sözeri, bakalım bu yıl hedefine ulaşacak mı?



Alkışlar Hekimoğlu'na Süper Lig'in büyük kulüpleri birbirini yerken; karşılıklı şiddeti, kavgayı körükleyeci açıklamalar yaparken, alt liglerde futbol sahalarımızda görmeyi özlediğimiz dostluk rüzgarları esiyor...



Bu haftanın yıldızı benim için tartışmasız Hekimoğlu Trabzonspor'dur..



2. Lig Beyaz Grup'ta yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle son sıraya demirleyen Şanlıurfaspor, hafta içinde maddi imkansızlıklardan Trabzon deplasmanına gidemeyeceğini açıklamıştı.

Herkes bu şok edici haberi konuşurken Hekimoğlu Trabzon kulübünden ayakta alkışlanacak jet bir yanıt geldi, kardeş şehrin takımına... "Deplasman masraflarını biz karşılayalım" diyordu Hekimoğlu...



Neyse ki Şanlıurfa'nın dinamikleri uyandı ve kulübüne sahip çıktı. Hekimoğlu Trabzon'a teşekkür eden Şanlıurfaspor, kendi imkanlarıyla gitti Karadeniz'e...



Maçı 4-0 ev sahibi ekip kazandı ama sahadaki futboldan çok dostluk görüntüleri damga vurdu haftaya...

Ömrünü Trabzonspor'un başarısına adamış, Fırtına'ya 'özkaynak' olsun diye Hekimoğlu Trabzonspor'u kurmuş, kulübe muhteşem bir tesis kazandırmış, fabrikasının renklerini bile bordo-mavi yapmış tam bir futbol adamı olan Başkan Celil Hekimoğlu'nu gönülden tebrik ediyorum. Yılın 'Fair Play ödülü' bence kesinlikle Hekimoğlu'na gitmeli...