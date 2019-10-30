Balıkesirspor’a dikkat

Futbolculuk yıllarında Beşiktaş ve Bursaspor formalarıyla şampiyonluklar yaşamış Ali Tandoğan, teknik direktörlük kariyerinde Balıkesirspor'da yeni bir perde açtı.



Genç hocanın takımı, TFF 1. Lig'de son haftalara damga vurdu. İç sahada 5'te 5 yapan Bal-Kes, ilk iki yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

Bu sezon tüm takımların yaşadığı gibi onlar da deplasmanlarda sorun yaşıyor.



Süper Lig'i hayal ediyorlarsa bu sıkıntıyı kesinlikle çözmeleri gerek.

Balıkesir'de özellikle gol bölgesinde detli olduğunu gözlüyoruz. Zira deplasmanda ligin en az gol takımlarından biri. Ama bunun sebebi sezon başında yaşanan 'transfer yasağı' krizi. Ligin başlamasına bir hafta kala tahtayı açabilen Balıkesir, ara transferde yapacağı takviyelerle şampiyonluk iddiasını artırabilir.



Denizli ve Şanlıurfaspor'da yönetimsel sorunlara rağmen ciddi tecrübe kazanan Ali Tandoğan artık birikimini Balıkesir'de ortaya koyma fırsatını yakaladı.



"Problem çözme" becerisini geliştiren Tandoğan, Balıkesir'de bir mucizeye imza atabilir mi? Bekleyip göreceğiz...

Anıl'a milli forma... Balıkesrispor demişken bir genç isme dikkat çekmek istiyorum. Giray Bulak tarafından takıma kazandırılan ve henüz 17 yaşındayken ilk profesyonel maçına çıkan Rahmi Anıl Başaran, 19 yaşında takımın değişmez ismi konumuna geldi.

F.Bahçe alt yapısında iki yıl oynadıktan sonra Balıkesir'e giden Anıl'ın henüz hiç bir yaş kategorisinde milli formayı terletmemiş olması da ilginç bir detay.



Umarız milli takım hocaları Anıl'ın performansını daha detaylı inceler ve bu genç yeteneğe ay-yıldız gururunu yaşatır.

Milli forma şansı, sadece 4 büyükteki ya da gurbetçi gençlere değil Anadolu'dan çıkabilecek 'öz evlatlarımıza' da verilmeli.



FUTBOLUN KANALI A SPOR

Futbolun kanalı A Spor Turkuvaz Medya Grubu, Anadolu futbolunun yanında olmaya devam ediyor.

1. Lig'den amatör liglere kadar her takımın sesi olan 10 Numara ile futbol ailesine verdiği önemi ortaya koyan Turkuvaz Medya, A Spor'da futbol şöleni sunuyor.

Üç günde 18 canlı maç... Dile kolay...

Her babayiğidin harcı değil. Ziraat Türkiye Kupası'nı Türkiye ile buluşturan A Spor'u üst yönetiminden, teknik ekibine kadar

tebrik etmek gerekiyor. Alkışlıyoruz...