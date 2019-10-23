Gümrük müdürü Erkan!

TFF 1. Lig'de bu haftanın en dikkat çeken olayı Karagümrük-Osmanlıspor maçında yaşandı. Hafta içinde yönetimin teknik direktör-oyuncu olarak göreve getirdiği kaptan Erkan Zengin, attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı. Futbol sahalarında ender rastlanır bir olay tabi ki bu… Kendini ilk 11'de sahaya sürdü, iki gol attı, maç bitmeden de kendini oyundan çıkardı. Eskişehirspor'da, Trabzonspor'da, İsveç Milli Takımı'nda büyük deneyimler yaşayan Erkan Zengin, Karagümrük'Te de 'lider karakterli' bir sporcu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Karagümrük tarihiyle, taraftarıyla, kültürüyle apayrı bir kulüp. Geçen yıl elde edilen şampiyonluk camiayı daha bir havaya soktu. Sezon sonuna kadar 'gümrük müdürü' Erkan Zengin liderliğinde yola devam ederler mi bilemem ama gidişat Süper Lig'i zorlayacaklarını gösteriyor. Tecrübeli kadrosu, iş bilen yönetimi ve müthiş taraftarıyla 'süper' olmayı başarırsa Karagümrük, şüphesiz Süper Lig'e büyük renk katar. Bakalım mucizeyi başarabilecekler mi?

Bursa zorlu virajda

Ekonomik açıdan tarihinin en kötü günlerini yaşayan Bursaspor, transfer tahtasını son anda açarak girmişti sezona. İç sahada 4'te 4 yapan Timsahlar, ne yazık ki deplasmanda gülemiyor. TFF'nin verdiği 3 puan silme cezası da yeşil-beyazlıların işini biraz zorlaştırdı. Ama bu haftaki İstanbulspor maçı onlar için kritik bir viraj olacak. Dışarıda 4 maçın 3'ünü kaybeden Bursa, İstanbul'dan zaferle dönerse bir ivme yakalayabilir.

Alkışlar Yıldırım'a...

GALATASARAY ve Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından, iki takımda da şampiyonluk yaşamış bir isim olan Ahmet Yıldırım, 2.Lig Kırmızı Grup' ta teknik direktörlüğünü yaptığı Kastamonuspor'da destansı bir başarıya imza atıyor. İlk üç maçını kaybeden kırmızı-siyahlı kulüple 6'da 6 yapan genç hoca, takım arkadaşlarının hoca olarak boy gösteridiği Süper Lig'e doğru göz kırpıyor. Teknik direktörlük kariyerine alttan başlayıp, merdivenleri tek tek çıkarak yükselme rotasına giren Ahmet Hoca'yı Süper Lig'de görür müyüz? Bir gün neden olmasın…