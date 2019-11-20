Bu lig bir harika

A Milli Futbol Takımımız'ın Şenol Güneş yönetiminde destan yazarak EURO 2020 biletini aldığı milli aradan sonra yeniden liglerimize dönüyoruz... Fransa'ya kaybetmeden, İzlanda engelini de aşarak Avrupa Şampiyonası'nın yolunu tutan ay-yıldızlılarımızı kutladıktan sonra gelelim konumuza...

TFF 1. Lig'de bu sezon hiç olmadığı kadar çekişmeli bir yarış yaşanıyor. Lider Hatayspor ile 10'uncu sıradaki Altay arasında sadece 6 puan fark olması bu ligde mücadelenin son haftaya kadar kıyasıya yaşanacağının göstergesi.

Geçen yıl Süper Lig'in kapısından dönen Hatayspor zirvede... 2. Lig'den gelen Keçiörengücü ile Karagümrük'ün liderin arkasında sıralanması da ilginç bir görüntü oluşturdu. Ekonomik sorunlarla uğraşan Balıkesir ve Süper Lig'e dönüş için çabalayan Akhisar'ın da gidişatı hiç fena değil. Ümraniye, Erzurum, Bursa, Menemen ve Altay da ilk iki için kıyasıya yarışacak gibi görünüyor.

Zirve yarışında sıralama böyle oluşurken peki ya altta ne oluyor?

Orada en dikkat çeken ekip bana göre Eskişehirspor... Yönetim yok, para yok ama futbolcular inanılmaz bir özveriyle mücadelelerini sürdürüyor. Büyük bir alkışı hak ediyor Kırmızı Şimşekler...

Heyecan, aksiyon, gerilim, sevinç, hüzün var bu ligde... Hollywood tadında, harika bir yapım izliyoruz. Şimdi film arası bitti, yeniden 'motor' diyoruz. İyi seyirler...



ALKIŞLAR MANİSA'YA...

Şehzadeler şehri Manisa bu yıl futbolda büyük bir atılımın içine girdi. Aynı Vestel'in sponsor olduğu yıllarda; Arda Turan, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Hakan Balta, Selçuk İnan gibi isimlerin forma giydiği günlerdeki gibi şampiyonluk heyecanı yaşanıyor şehirde... Teknik direktör İsmail Ertekin yönetiminde, 2. Lig Beyaz Grup'ta müthiş bir seri tutturdular. 13 maçın 12'sini kazanıp, tam 40 gol attı Tarzanlar...

Tecrübeli ve gençlerin iyi harmanlandığı, kolej takımı havasını yakaladı Manisa FK...

Lig uzun maraton, henüz 3'te 1'lik kısmı geride kaldı ama bugüne kadar gösterdikleri performans Manisa'yı şampiyonluğun en büyük adayı haline getirdi. Başarıda teknik ekip ve futbolcular kadar başkan Mevlüt Aktan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de payı var. Tebrik ediyoruz. Bu kenetlenme Manisa'yı çok özlediği Süper Lig'e kadar götürür mü? İzleyip göreceğiz...