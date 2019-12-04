10 numara hareket

Turkuvaz Medya Grubu, Türk futboluna hizmete devam ediyor... Ziraat Türkiye Kupası heyecanını A Spor ve ATV aracılığıyla yıllardır ekranlara taşıyan, Fotomaç 10 Numara ile amatör futbola hizmet eden Turkuvaz Medya Grubu, amiral gemisi Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ile de futbolun geleceğine ışık tuttu.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve diğer tüm katılımcılar 'Türk futbolunu nasıl daha ileriye taşıyabiliriz?'i konuştu forumda...



Övünmek gibi olmasın ama Turkuvaz Medya yine '10 numara' bir işe imza attı.

Sanki Premier Lig...



TFF 1. Lig'de maçlar canlı yayınlanıyor, özet görüntülere de internetten ve TV'den rahatlıkla ulaşabiliyoruz...

Peki ya daha alt liglerde neler oluyor?



Gelin sizi önce 2. Lig'e, sonra 3. Lig'e götüreyim... Bu hafta sonu Samsun'da evvelki hafta ise Kocaeli'de tüyleri ayakta alkışlanacak görüntülere şahit olduk.



Şanlıurfa maçının 55'inci dakikasında kimsesiz çocuklara oyuncak atarak gönülleri fetheden Samsun taraftarı, bu hafta da Sarıyer maçında yine takımlarını muhteşem bir şekilde destekledi.



3. Lig'de ise evvelki hafta Kocaelispor'un tribünlerini hayranlıkla seyrettim... 34 bin kapasiteli stat hınca hınç dolmuş, şehir adeta maça akın etmişti. Erok'u 2-0 yenen Körfez ekibi liderliği perçinledi ama skordan çok stattaki ambians beni etkiledi.



Maçlar gündüz olunca, tribünler tıklım tıklım dolunca insan kendini 3. Lig değil, Premier Lig maçı izliyor gibi hissediyor!

Tolungüç büyük güç!



Karşıyaka... İzmir'in ilk spor kulübü...

1922'de kuruldu, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetlerinden dolayı bizzat Atatürk'ün emriyle logosunda Türk bayrağını kullanma hakkına sahip oldu bu köklü camia... Onca başarılı yılların ardından yaşanan ekonomik krizle 3. Lig'e kadar geldi Kaf-Sin-Kaf... Bugün küllerinden doğmak için kıvılcımlar çıkarmaya başladı yeşil-kırmızılılar... Teknik direktör Soner Tolungüç uyuyan devi uyandırdı. Takımın başına geçtikten 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp bir kez kaybetti KSK...



Sondan 2. sırada aldığı takımı ilk 5'e getirmeyi başaran Soner Tolungüç, şüphesiz Karşıyaka'ya büyük 'güç' kattı.