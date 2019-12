Alkışlar Düşmez’e...

Türk futbolunun tartışmasız en zorlu ligi Bölgesel Amatör Lig… Yarı profesyonel, yarı amatör bir mücadele sergileniyor Türkiye'nin dört bir yanında… 80 ilden 152 takım mücadele ediyor 11 grupta… Bakınız! Burada şampiyon olmak yeterli değil. Grubu lider bitiriyorsun, playoff oynuyorsun, ancak orada başarılı olursan 3. Lig'e çıkıyorsun. Gerçekten tüm takımların işi zor… BAL'da ilk yarı sona erdi, TFF bazı veriler açıkladı… Ligde bir devrede tam 955 maç oynanmış, 395 kırmızı kart çıkmış, 6 bin 217 sarı kart gösterilmiş. Hakem atamaları, sahaların belirlenmesi, esame listelerinin toplanması, oyuncu değişikliği, goller, kartlar gibi verilerin sisteme girilmesi… Devasa bir organizasyon gerektiriyor tüm bu işler.

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, bu organizasyonun en tepesindeki isim.

Futbol İl Temsilcileri ve illerin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yönetimleriyle dev bir yapıyı organize etmek her babayiğidin harcı değil.

Size bir kaç rakam vereyim;

Bir sezonda Türkiye'de oynanan amatör maç sayısı 120 bin'in üzerinde… Yerel liglerde oynanan 11 ayrı kategoride 17 bin takım mücadele ediyor….

17 bin takımda ortalama 20'şer futbolcu bulunsa bu 340 bin lisans demek… Bu rakamlara göre statülerin hazırlanması, müsabaka programlarının yapılmasını, kayıtların tutulmasını, filiz lisans ve vizeleme işlemlerin yapılmasını varın siz düşünün.

11-12 yaşında futbola başlayan çocuklar için de proje üretiyor, 50 yaşında amatör futbol oynamak isteyen abilere de hizmet ediyor TFF'nin amatör emekçileri… Bu devasa yapıyı her sezon bıkmadan, usanmadan, yorulmadan başarıyla yöneten Başkan Ali Düşmez başta olmak üzere TFF Amatör İşler Kurulu üyeleri, İl Futbol Temsilcileri, ASKF yönetimlerini ve lisanslama, kayıt işlemlerini yapan tüm çalışanları tebrik ediyorum.

Alt liglerin ve amatörlerin sesi olmak için yayın hayatına başlayan ve iki seneyi aşkın süredir amatör futbola hizmet eden Fotomaç 10 Numara olarak, bizler de her zaman Türk amatör futbol ailesinin yanında olacağız.

Türk futbolunun can damarı olan amatörlere birlikte sahip çıkacağız.