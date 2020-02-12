Buyrun şölene...

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Lider Hatayspor puanlar kaybetse de üçüncü sıradaki Bursaspor ile hala 6 puan fark var ve avantajlarını koruyorlar. Ama alttan da bir dip dalgasının geldiği kesin.

Bakıldığında Erzurumspor, özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Geçen yıl Süper Lig'e veda eden Dadaşlar, bu ligin son dönemdeki en başarılı teknik direktörü Erkan Sözeri ile ilk iki için favoriler arasında yer alıyor. Tabi deplasmanlara dikkat etmek koşuluyla… Bu iki ekibin peşinden gelen Bursa ile Adana Demir ise tecrübeli ve kaliteli oyuncuları ve 2. yarı öncesi yaptıkları transferlerle "Biz buradayız" dediler.

Adana Demirspor, son 6 maçında 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. Bursaspor da iki hafta önce aldığı şok Eskişehirspor yenilgisi hariç 5'te 4 yaptı.

İlk yarının son haftalarındaki 6 maçlık kayıp seri nedeniyle bir ara potanın dışına çıkan Altay da teknik direktör Ali Tandoğan ile işleri toparladı ve 31 puanla Süper Lig yarışında olacağını kanıtladı.

Ardından Akhisar, Keçiören, Menemen, Balıkesir, Karagümrük, Ümraniye ve bir maçı eksik Giresun sıralanıyor. 29-28 puan bareminde bulunan bu 7 takım da ilk 6 için iddiasını koruyor.

Yani; Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ne kadar kızışmışsa TFF 1. Lig'de oranın iki katı kadar iddialı takım bulunuyor.

Özellikle bu haftaya dikkat etmenizi istiyorum. Pazar günü oynanacak Bursa- Adana Demir mücadelesi ligin kaderini ciddi şekilde etkileyecek. Lider Hatay, Yılmaz Vural ile çıkış arayan bu ligin güçlü ekibi Akhisar ile karşılaşacak.

Altay da kendisiyle aynı puandaki Keçiörengücü'ne konuk olacak. Yani ilk 7 takımın 6'sı bu hafta birbiriyle kapışacak.

Bizlere de güzel bir seyir zevki düşecek.

Başkan atışmalarından, gerginlik yaratan maç sonu açıklamalarından sıkıldıysanız buyrun TFF 1. Lig şölenine…



TÜM GÖZLER MANİSA'DA



Alt liglerde bu aralar heyecan doruğa tırmanmış turuda. TFF 1. Lig'deki kritik sınavları bekliyoruz ama 2. Lig'de de Süper Lig kalitesini aratmayacak bir maç oynanacak. Beyaz Grup'ta Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı 55 puanlı lider Samsunspor ile Cihat Arslan'ın hocalığını yaptığı 43 puanlı Manisa FK karşılaşıyor.

Uzun vadeli planlarını Süper Lig olarak yapan iki ekibin mücadelesi cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. TRT de maçı yayınlayacak. İzlenesi bir mücadele...