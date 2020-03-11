Bir şehir, iki kupa...

Samsun, bu yıl futbolda 'altın' yılını yaşıyor… İkinci Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor, en yakın rakibi Manisa Futbol Kulübü'nün 10 puan önünde şampiyonluğa çok yakın. İlk yarıda rekorları alt üst eden güçlü rakibi karşısında dimdik bir duruş sergileyen, yılmadan mücadele eden kırmızı-beyazlılar, kulübün efsanesi olan teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde son 11 maçını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Tabii ki başarıda Başkan Yüksel Yıldırım'ın büyük katkısı ve taraftarın inanılmaz desteği de gözardı edilmemeli.

Türk futbolunun köklü çınarlarından Samsunspor, acı-tatlı yaşadığı sezonların mutluluk hanesine bir 'artı' koymaya daha hazırlanıyor.

27 maçta tek yenilgi yaşayan, kalesinde sadece 10 gol gören, 70 puanla profesyonel liglerin en yüksek puanını toplayan takım olan Samsunspor, kalan 7 haftada 11 puan daha alırsa adını TFF 1. Lig'e yazdıracak. Sonraki sezon rota tabii ki Süper Lig olacak.

Açıkçası taraftarıyla, kültürüyle, futbol sevdasıyla Samsunspor gibi bir kulübün Süper Lig'de boy göstermesini çoğu futbolsever ister.

Evet; Samsunspor şampiyonluğa koşuyor ama kentin bir başka takımı şimdiden şampiyonluğu garantiledi.

Çarşambaspor'dan bahsediyorum.

Yeşil-Beyazlılar, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve play-off'ta yer almayı garantiledi.

Bir şehir, kazanılabilecek iki kupadan birini aldı, diğeri de yolda.

Çarşamba'nın başarısı bir ön kutlama gibi oldu şehir için. Samsunspor da ipi göğüslerse herhalde Karadeniz'in hırçın sularında bayram havası daha bir coşkuyla yaşanacak.



BEYLER BEYİ KARACABEY!

Alt liglerin ulusal basındaki tek sesi Fotomaç 10 Numara, 3. Lig'in de nabzını tutmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk şampiyonunun Çarşambaspor olduğunu yazdık ama profesyonel liglerde henüz ipi göğüsleyen bir takım yok. Ama merak etmeyin! İlki bu hafta ortaya çıkabilir.

3. Lig 3. Grup'ta düşük bütçeyle yola koyulan ve sağlam adımlar atan Karacabey Belediyespor, Erdoğan Yılmaz yönetiminde mucizevi bir başarıya imza atmak üzere. Dile kolay, 19 puan farkla lider olan Karacabey, bu hafta Kelkit'i de yenerse 6 maç kala şampiyon olacak.