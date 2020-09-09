Buyrun ziyafete...

TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor… 11 farklı ilden 18 takımın Süper Lig'e yükselmek için mücadele edeceği ligde bu sezon da müthiş bir heyecan yaşanacağı kesin.

Sezon öncesi yapılan transferlere, kadro yapılanmalarına baktığımızda bir kaç takım ön plana çıkıyor.

Geçen sezonun finalisti Adana Demirspor, yeni teknik ekibi ve takviyeleriyle ön plana çıkan ilk takım.

Zaten ligin kadro değeri en yüksek ekibi olarak ön plana çıkıyor Demirspor....

2. Lig'den gelen Samsunspor da güçlü yönetimi, tecrübeli hocası Ertuğrul Sağlam ve yeni transferleriyle zirveye oynayacak gibi görünüyor.

Altay da rotasını Süper Lig'e çevirmiş durumda. Kaliteli transferler yaptılar.

Siyah-beyazlılar da bu ligin renkli ekiplerinden olacak.

Giresunspor ve Boluspor'un da bu ligde ses getirebilecek ekipler olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim.

H H H

İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz?

Bursaspor ve Akhisarspor'un durumu… Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, Türkiye Kupası kazanmış bu iki takım borçları nedeniyle henüz transfer yapamadı. Geçen sezon playoff oynayan ve Süper Lig'in kapısından dönen iki takım, koruyabildiği kadarıyla mevcut kadrolarıyla sezona başlayacak.

Bakalım bu zorlu sürecin üstesinden gelebilecekler mi?

Ligin bir başka yasaklı takımı da Osmanlıspor… Korona virüs salgını nedeniyle TFF'nin ligden düşmeyi kaldırmasıyla TFF 1. Lig'de yoluna devam edecek olan Başkent ekibi de transfer yapamadı. Bu haliyle Yeni Çeriler, sezon başlamadan düşmeye en yakın aday gibi görünüyor.

Türk futbolunun köklü camialarından Eskişehirspor da benzer durumda.

Geçen sezon da transfer yapamamışlar, ligi son sırada bitirmişlerdi. TFF kararıyla onlar da lige tutundu ama yine transfer yapamıyorlar. Es-Es'in de bu sezon işi zor gözüküyor.

Yani bakıldığında transfer yasağı olan 4 takımla lig başlıyor… Türkiye'de alt liglerin sesi olan Fotomaç 10 Numara olarak, 2020- 21 sezonu öncesinde TFF 1. Lig'de mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyoruz.

Fair-Play'in ön plana çıktığı, kavganın dövüşün yaşanmadığı, sakatlıkların olmadığı temiz bir lig temennisiyle, buyrun futbol ziyafetine…