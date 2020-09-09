Buyrun ziyafete... – İsmail Öztürk – Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar İsmail Öztürk Buyrun ziyafete...

Buyrun ziyafete...

1. Lig'de heyecan başlıyor… 11 farklı ilden 18 takımın 'e yükselmek için mücadele edeceği ligde bu sezon da müthiş bir heyecan yaşanacağı kesin.
Sezon öncesi yapılan transferlere, kadro yapılanmalarına baktığımızda bir kaç takım ön plana çıkıyor.
Geçen sezonun finalisti , yeni teknik ekibi ve takviyeleriyle ön plana çıkan ilk takım.
Zaten ligin kadro değeri en yüksek ekibi olarak ön plana çıkıyor Demirspor....
2. Lig'den gelen da güçlü yönetimi, tecrübeli hocası ve yeni transferleriyle zirveye oynayacak gibi görünüyor.
Altay da rotasını Süper Lig'e çevirmiş durumda. Kaliteli transferler yaptılar.
Siyah-beyazlılar da bu ligin renkli ekiplerinden olacak.
Giresunspor ve 'un da bu ligde ses getirebilecek ekipler olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim.
H H H
İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz?
ve Akhisarspor'un durumu… 'de Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, Türkiye Kupası kazanmış bu iki takım borçları nedeniyle henüz yapamadı. Geçen sezon playoff oynayan ve Süper Lig'in kapısından dönen iki takım, koruyabildiği kadarıyla mevcut kadrolarıyla sezona başlayacak.
Bakalım bu zorlu sürecin üstesinden gelebilecekler mi?
Ligin bir başka yasaklı takımı da Osmanlıspor… Korona virüs salgını nedeniyle TFF'nin ligden düşmeyi kaldırmasıyla TFF 1. Lig'de yoluna devam edecek olan Başkent ekibi de transfer yapamadı. Bu haliyle Yeni Çeriler, sezon başlamadan düşmeye en yakın aday gibi görünüyor.
Türk futbolunun köklü camialarından da benzer durumda.
Geçen sezon da transfer yapamamışlar, ligi son sırada bitirmişlerdi. TFF kararıyla onlar da lige tutundu ama yine transfer yapamıyorlar. Es-Es'in de bu sezon işi zor gözüküyor.
Yani bakıldığında transfer yasağı olan 4 takımla lig başlıyor… Türkiye'de alt liglerin sesi olan Fotomaç 10 Numara olarak, 2020- 21 sezonu öncesinde TFF 1. Lig'de mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyoruz.
Fair-Play'in ön plana çıktığı, kavganın dövüşün yaşanmadığı, sakatlıkların olmadığı temiz bir lig temennisiyle, buyrun ziyafetine…

İsmail Öztürk - 10 Numara Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA