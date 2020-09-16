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İsmail Öztürk

İsmail Öztürk

16 Eylül 2020 | Çarşamba

Ne güzel başlangıç

Pandemi nedeniyle geçen sezon ara verilen liglerin dönüşünde pek alışamamıştık yeni düzene...
Yine tribünler seyircisiz ama şimdi sıfırdan başlayan bir mücadele var.
Hafta sonu ve 1. Lig'de oynanan maçlarla özlemine son verdik. 1.Lig'de sezonun favorisi olarak gösterilen , deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir dönüş yapıp maçı 3-1 kazandı. Sezonun açılış maçında Altınordu, Menemen'i mağlup etti. Ümraniye, Keçiörengücü, Ankaraspor ve da sezonu 3 puanla açtı. Ligin iddialı ekibi ile Altay'ın mücadelesi ise beraberlikle sonuçlandı.
Tüm maçlar keyifliydi. Güzel goller de izledik. Ama bence işin en güzel yanı maçların açık kanalda olmasıydı.
Pandemi nedeniyle evde kalan futbolseverler, 'de keyifli maçlar izlediler.
Önümüzdeki pazar günü 2. Lig ve 3. Lig'de de heyecan başlıyor. TFF'nin geçtiğimiz günlerde isim ve yayın hakkı sponsorluğu için anlaşma imzaladığı Misli.com ile buradaki mücadeleler de ekranlara gelecek. Bu anlaşmadan kulüpler de maddi olarak gelir elde edecek.
Hem oynayan, hem izleyen kazanacak.
Sizce de iyi bir başlangıç olmadı mı?

AMATÖRE KULAK VERİN

Corona virüsü pandemisi 7'den 70'e, patrondan işçiye, kulüpten futbolcuya herkesi etkiledi... Hepimiz hayatımızı artık 'yeni normal'e göre kurgulamak zorundayız. Henüz tedavisi bulunamayan bu illet virüsten uzak durmanın tek yolu bizlere düşüyor... Sağlık çalışanlarımız neredeyse bir yıldır büyük bir özveriyle henüz aşısı geliştirilemeyen corona virüsü salgınıyla mücadele ediyor, canlarımızı hayatta tutmaya çalışıyor...
Buradan doktorlarımıza, hemşirelere, hasta bakıcılarına, ambulans şöförlerine, eczacılara, temizlik görevlilerine kısacası tüm sağlık çalışanlarımıza kucak dolusu saygı ve selamlarımızı gönderiyorum.
Gelelim biz konumuza... Profesyonel ligler başladı... Sözleşmeler yapıldı, hazırlıklar tamamlandı, maçlar başladı.
Peki ya amatörler... İşte orada büyük bir isyan var. Bu işten evini geçindiren amatör futbolcular liglerin akıbetini merak ediyor.
Tek gelirleri futbol olan binlerce amatör sporcu, TFF'nin ligleri oynatıp oynatmayacağı ile ilgili kararı bekliyorlar.
İstekleri, önerileri ve beklentileri var.
Tüm yetkilileri bu sessiz çığlığı duymaya davet ediyorum. Amatöre kulak verin...

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Etiketler :
Süper Lig, Adana Demirspor, Bursa, TFF, TRT, Samsunspor, futbol, Adanaspor

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