Ligin boyu uzun...

Yapılan transferlere, takım bütçelerine bakıp herkes bir yorum yapıyor TFF 1. Lig ile ilgili... Çoğunluk Adana Demirspor ile Samsunspor'u kurumsal güçleri nedeniyle ligin favorisi olarak görüyor.

Kimileri Altay'ı da buna dahil ediyor.

Evet; ekonomik güç, veriler, kadro yapısı, teknik direktör deneyimi ve kalitesi çok önemli etkenler yarışta...

Ancak TFF 1. Lig'in yapısını çok iyi analiz etmek gerek... "Olmaz" denilenler şampiyonluk, "Olur" denilenler hüsran yaşadı geçmişte... 20-25 hafta fırtına gibi gidip, son virajda devrilenleri çok gördük!

Niye mi en zor lig TFF 1. Lig...

Bir üst basamak "Süper Lig" demek, kulübün boyut atlaması demek. Gelirler bir anda 8-10 kat artıyor, camianın havası değişiyor, 'vitrin' büyüyor yani!

Alt taraf ise cadı kazanı! Düşmeyegör!

2. Lig'den dönmenin zorluğunu düşen bilir! İki grupta, 30 küsur takım arasından ilk 3'e gireceksin! Zor iş yani....

TFF 1.Lig'de her yıl zirveye 7-8 takım oynar, düşmemek için de 6-7 takım mücadele eder. Yarış son haftaya kadar sürer burada... Şimdiden "O favori, bu favori" dememek, maç maç düşünüp, adımları sağlam atmak gerek. Çünkü;

Bu ligin boyu çoook ama çok uzun!

Kasapoğlu faktörü

Bildiğiniz üzere koronavirüs pandemisi nedeniyle amatör ligler henüz başlamadı.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedbir almak durumundayız. Ancak ortada bir gerçek var ki profesyonel olmasalar da ekmeğini futboldan kazanan binlerce amatör sporcu var bu ülkede...

Geçen hafta Riva'da TFF binası önünde toplanarak dertlerini anlattı amatör futbolcular. Sonra Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelip sorunlarını dile getirdiler. Sayın Bakan, "Ekim ayı sonunda liglerin oynanması için çalışmalar başlatılacaktır" diyerek müjdeyi verdi amatör futbolculara...

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu da hemen BAL ligindeki takımların ligle ilgili görüşlerini istedi. Şimdi kulüplerin ligin başlayıp başlamamasıyla ilgili görüşleri değerlendirilecek. TFF'nin 'ekmek' peşinde koşan amatörlerle ilgili kararını biz de merakla bekliyoruz.

Ancak buradan Bakan Kasapoğlu'nu bir kez daha alkışlıyoruz. Gençliğin ve amatör sporcuların yanında olduğunu bir kez daha ortaya koydu Sayın Bakan...