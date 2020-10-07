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İsmail Öztürk

İsmail Öztürk

07 Ekim 2020 | Çarşamba

Tekke geliyor Tekke!

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden , teknik direktörlük kariyerinde basamakları adım adım çıkıyor. Gerek Trabzonspor, gerekse 'da Zenit formasıyla sayısız başarıya imza atan 43 yaşındaki Fatih Tekke, 1. Lig'de İstanbulspor'un başında üçüncü sezonuna girdi ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. İlk iki sezonda kısıtlı bir bütçeyle takımı orta sıralarda tutmayı başaran başarılı hoca, bu sezon ise play-off'u ve 'i hedefliyor.
İstanbulspor'un işi tabi ki kolay değil.
Karşılarında , , Altay ve gibi transfere ciddi bütçeler ayırmış takımlar var. Ancak son üç haftada üç galibiyet alarak neler yapabileceğin gösterdi Fatih Tekke'nin Boğalar'ı... insanın inatçı, başarıya odaklanmış ruhunu bilirim.
Yönetim ile müthiş bir uyum içinde çalışan Fatih Tekke ve İstanbulspor gümbür gümbür geliyor. Bu yıl 'Süper' olurlar mı? İzleyip, göreceğiz...

Amatöre destek şart

Pandemi nedeniyle yaklaşık 8 aydır futboldan uzak kalan amatör futbolcular, TFF'den gelecek haberi bekliyor. Alt liglerin sesi Fotomaç 10 Numara'da üç haftadır amatörlerin haykırışına 'tercüman' olmaya çalışıyor, seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyoruz. Bu işten ekmek yiyen futbolcular, malzemeciler, antrenörler haftalardır liglerin başlamasını bekliyor. Bir tarih verilmediği için kulüpler ne sezon planlaması yapıyor, ne bütçe hazırlıyor, ne de yapıyor. Doğal olarak amatör futbolcular da 'ekmek teknesi' olarak gördükleri bu işten para kazanamıyor, geçimlerini sağlayamıyor.
Evet; halı sahalarda maçlar yapılırken, kapalı alanda yapılan spor karşılaşmaları başlamışken özellikle BAL olmak üzere amatör maçların başlatılmaması kafalarda soru işareti yaratıyor. Ama işin içinde sağlık da var! TFF yetkilileri, binlerce amatör futbolcunun Kovid-19 salgınından etkilenmesinden çekindiği için sorumluluk ve vebal almaktan çekiniyor. Bu noktada onlara da hak vermeden geçemiyorum.
Bu sorunun çözülebilmesi için bence bir kaç paydaşın bir araya gelmesi lazım.
Kulüpler ve futbolcuların tamamı Kovid- 19 ile ilgili muvafakatname imzalar, yerel yönetimler de PCR testleriyle ilgili kulüplere destek sağlar, TFF de sponsor desteğiyle takımlara testler için bir bütçe ayırırsa; en azından 'de sezon başlatılabilir kanımca...

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Etiketler :
Fatih Tekke, Süper Lig, Adana Demir, Samsun, Bölgesel Amatör Lig, TFF, Karadeniz, Rusya, Boluspor, transfer, futbol

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