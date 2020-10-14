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İsmail Öztürk

İsmail Öztürk

14 Ekim 2020 | Çarşamba

Sakata gelmeyin!

nedeniyle ve 1. Lig'e ara verildi. yönetimindeki A 'ın ve karşısındaki futbolunu beğendim. Kazanamasak da çok şey başarabileceğimizi, genç jenerasyonumuzla dünya üzerindeki her takımı zorlayabileceğimizi kanıtladık.
Bugün ilk maçta elimizden zor kurtulan 'ı konuk edeceğiz.
Son üç maçını berabere bitiren ay-yıldızlılarımızdan artık bir galibiyet bekliyoruz. Bu akşam gözümüz, kulağımız Stadı'nda olacak. Güzel ve zafer bekliyoruz.Biz asıl konumuza 'alt liglere' dönelim.
Milli maçlar nedeniyle verilen arada alt liglerde mücadele devam etti. TFF 2. Lig ve 3. Lig'de hafta sonu maçlar oynandı.
Şimdi ise heyecanı yaşanıyor. Cumartesi-pazar günü lig sınavı veren 3. Lig takımları, hafta içi kupaya çıkacak, hafta sonu tekrar lig var... Hayli yoğun bir programdan geçiyor 3. Lig futbolcuları...
5 yıldızlı kamplar yapıp, astronomik rakamlarla halı gibi sahalarda top koştururken 'yoğun maç trafiği'nden dem vuranlara selam olsun buradan...
Asıl tehlike alt ligde... Maçlar hayli sert geçiyor, zeminler kötü, iyi kamp yapılmamış, hakemler tecrübesiz...
Tüm bu olumsuz şartlarda sizlere sesleniyorum 3. Lig'de oynayan futbolcu kardeşlerim... Aman sakata gelmeyin!

DEPLASMANA DİKKAT...
Yılport , önemli transferler ve büyük bir yatırımla sezona girdi.
TFF 1. Lig'i 'köprü' olarak gören ve gelecek yıl Süper Lig'de boy göstermek için koları sıvayan kırmızı-beyazlılar için, ilk dört haftada deplasman maçları pek iç açıcı geçmedi. İlk hafta Altay ile dışarıda 0-0, üçüncü hafta ise Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan ekibi , iç sahada ise Ümraniyespor ve Akhisarspor maçlarını kazandı. Ama dikkat! Bu ligin dinamiklerini iyi gözlemlemek gerek.
Her takımın birbirine çelme taktığı, dişe diş, kıran kırana maçların oynandığı TFF 1. Lig'de deplasmanda çok kayıp verirsen treni kaçırırsın. Samsunspor, milli ara dönüşü lider İstanbulspor ile oynayacak.
Ardından gençlerle mücadele eden 'e gidecekler. Bir deplasman serisi yakalamak için iyi bir fırsat gelecek Samsun'un önüne... ve öğrencileri, bu iki virajı kayıpsız dönerse önünü daha rahat görecektir.

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Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Şenol Güneş, Milli Takımımız, türk telekom, Eskişehir, Ertuğrul Sağlam, TFF, Samsunspor, Karadeniz, Almanya, Sırbistan, Rusya, futbol, milli maçlar

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