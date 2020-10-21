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İsmail Öztürk

İsmail Öztürk

21 Ekim 2020 | Çarşamba

Hedefin amcan olsun Ali Akman

Bursaspor formasıyla bu sezona harika başlayan bir isimden bahsedeceğim sizlere... 'dan... Yeşil-beyazlı formayla ilk kez geçen yıl izleme fırsatını bulduğumuz 18 yaşındaki genç yetenek, futboluyla göz kamaştırmaya başladı.
ile hafta sonu oynanan mücadelede iki gol, bir asistle dikkatleri üzerine çeken Ali Akman, zayıf gibi gözüken fiziğine rağmen muhteşem atletik yapısı ve izleyeni büyüleyen tekniğiyle gözümüzün pasını sildi.
Bilirsiniz; yetenek kalıtsaldır. Asıl maharet, onu çok çalışarak geliştirmek, süsleyip püslemektir. Ali Akman da öyle yapmış sanırım... Yeteneğine sıkı çalışmanın verdiği gücü eklemiş ve ortaya 'Vay be' dedirten bir eser çıkmış!
Aslına bakarsanız futbolculuk genlerinde var bu çocuğun! Ali'nin amcasını tanımayanınız yoktur.
İnegölspor'da futbola başlayan, 'da yıldızını parlatan, o dönemin rekor ücretiyle 'a transfer olan ama kariyerinin en şaşaalı yıllarını 4 şampiyonluk yaşadığı ve kaptanlığını yaptığı 'da geçiren eski milli futbolcu 'ın öz be öz yeğeni Ali Akman...
Bursaspor'un 3-1 kazandığı Balıkesir maçında 'fişek' gibiydi Ali... Önüne atılan toplara roket gibi uçtu, kendinden fizikli rakipleriyle girdiği ikili mücadeleleri kazandı, usta işi iki gol attı. Ama beni en çok etkileyen pas stili oldu Ali'nin...
Burak Kapacak'ın direkten dönen şutu ve Batuhan Kör'e asist yaptığı gol öncesindeki pas stiline bakarsanız 'Bu çocuk için doğmuş" dersiniz!
Ne diyelim... Seni keyifle izlemeye devam edeceğiz Ali... Yolun ve bahtın açık olsun. Dilerim amcan Ayhan Akman'dan daha iyi yerlerde görürüz seni! Çıtayı daha yukarı çıkar; Merih'ler, Cengiz'ler gibi seninle de gururlanalım.

TÜRK İŞİ 'BOXING DAYS'

1. Lig'de hayli yoğun bir döneme girildik. Milli aradan sonra öyle bir takvim yapılmış ki takımlar yorgunluktan bitap düşmezse iyidir. Takvim öyle sıkışmış ki 16 güne dört maç sığdırmak zorunda olacak TFF 1. Lig ekipleri... 'de noel zamanı uygulanan bir süreç var ya hani her ligde tatil yaparken onlar 'Boxing Day' maçları oynarlar. Bizimki de Türk işi 'Boxing Days' oldu sanırım... Umarım bu yoğunlukta üzücü sakatlıklar görmeyiz!

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Ayhan Akman, Balıkesir, Ali Akman, TFF, Beşiktaş, Gaziantepspor, İngiltere, Galatasaray, futbol

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