Tuzla’nın şifresi ne?

TFF 1. Lig'de bu sezonun en dikkat çeken ekibi İstanbulspor ile birlikte şüphesiz Tuzlaspor oldu. Geride kalan 7 hafta sonunda yenilgisi olmayan tek takım olan lacivert-beyazlılar, zaten son yıllarda gerek ligde gerekse kupada aldığı başarılı sonuçlarla bugünlerin habercisi gibiydi. Peki 2012-2013 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, nasıl oldu da 8 yıl içinde amatörlükten Süper Lig'in kıyısına kadar geldi. Milyonluk transferler yapan takımlar arasından sıyrılıp, nasıl TFF 1. Lig'de lider oldu Tuzlaspor? Önce gerilere gidelim.... Şampiyonluk yıllar içinde Tuzlaspor için bir kültür haline geldi. 2013'te Bölgesel Amatör Lig, 2015'te 3. Lig, 2020'de 2.Lig play-off şampiyonu olan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e bambaşka bir çehre ile girdi.

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Kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenileyen Tuzlaspor, alt ligleri iyi bilen Manisa ile daha önce şampiyonluk yaşamış bir teknik adamı, Taner Taşkın 'a göreve getirdi. Transferde de bir strateji belirlendi. Süper Lig tecrübesi olan ya da alt liglerde şampiyonluk yaşamış isimler kadroya katıldı. Erdem Özgenç, Haydar Yılmaz, Aykut Çeviker, İsmail Konuk, Özgür Can Özcan, Ferhat Öztorun, Vedat Bora, Thuram gibi Süper Lig'de boy göstermiş futbolcuların yanına Avrupa'da alt liglerde başarı yakalamış kaliteli isimler takviye edildi. Oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan lacivert-beyazlılar, esasında dördüncü haftada 3-0 geriden gelip 3-3 berabere bitirdiği Bursaspor maçında neler yapabileceğini gösterdi. Gerçekten alkışı hak edecek bir başarı ortaya koydu Taner Taşkın ve öğrencileri.

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