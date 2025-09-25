Yeni nesil saçmalık !

Sahaya çıkardığı on biri açıklarken "son iki maçı görmediniz mi?" dedi Tedesco. Yeni nesil denilen teknik adamın, çıkardığı faturaya bakın. "Fred ile İsmail yapamadı, koşmadı, yetersizdi. Ben de bu seçimi yaptım" diyor. Ve bu konuşma oyunu duygularıyla izleyenler için "helal olsun" ekosunu getiriyor. Ama öyle değil. Bunları sonuçtan bağımsız yazıyorum. Çünkü yenilen iki golün de bu seçimlerle ilgisi yok. Tamamen oyuncu "kalitesi" ile ilgili o goller. Hoca ile alakası yok. Maça gelelim. Altı numara olmayan iki oyuncu (Semedo, Asensio), sağ bek olmayan bir (Çağlar) ve stoper olmayan bir (Osterwolde) ile çıktı sahaya. Neymiş; Fred ile İsmail ceza verecekmiş yeni nesil büyük zeka. Ne oldu? Sağdan atak geliştiremedin. Asensio'yu geriye çektiğin için önde pozisyon üretemedin. Rakip seni sola yönlendirdi, Brown ile her topu ezdin. Kilitlenmiş Kerem çevresinden yardım alamadı, maçı sekiz kişiyle oynadın. Sahada oyun ezberi olmayan bir takım vardı. Neyin cezasını, kime verdiğini anlayamadığımız, moda tabirle "yeni nesil" skandal izledik aslında. Takımı dominant oynatsın, taraftara keyif veren seçimleri yapsın denilen bir seçimin, kendi saçmalığında ilk yenilgisini aldı takım. Bilmiyorum; eğer kafilenin başında eski yöneticiler olsa, bu hamleyi duysa, Tedesco'yu sorgu odasına alıp, yakasından sallarlar mıydı? Bunun adını, takımın gelecek maçlarını kurtaran "balans ayarı" olarak yorumlamak da isteriz. "Bu maçı kaybettiler ama, oynamayanlar hizaya geldi ve Fenerbahçe değişti" diyelim. Fred veya İsmail bir sonraki maçta Asensio ve Semedo ile rekabete gireceklerse, eyvallah. Bir daha görmeyeceğiz bu merkezi, emin olun.