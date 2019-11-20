Allah seni ve ekibini korusun sevgili Ünal

Şenol hoca ve Milli Takım oyuncularını yürekten kutluyorum! Ne diyelim; kravatına takan dinozorlar utansın!

1959'dan bu yana futbolda şampiyonluk yarışı var. Öncesi de var tabii... 1923 de FIFA'nın 26. üyesi olan ülkemizde şampiyonluk yaşayan beş il var. Biri Trabzon'dur... Trabzon her zaman şampiyonların masa başında belirlenmesinden rahatsız olmuştur. Bu sezon da böyle bir koku sardı ortalığı.

Camia buna acayip öfkeli. FIFA'ya üye oluşumuzun tarihine baksınlar!

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Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp öyle güzel bir iş yaptı ki anlatmasam olmaz. Bordomavi sevdalısı Hasbi Ünlü, yatağa bağlı yaşamını sürdürdüğü için Trabzonspor maçlarını canlı izleyememişti. Alp kendi locasını Hasbi ve eşi Semra hanıma tahsis ederek uşağa ağız tadı ile bir maç izletti. Sen ne güzel adamsın be Mehmet Yiğit Alp!

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Sürmene'nin Muratlı Mahallesi muhtarı Kubilay Kerimoğlu çabası sayesinde down sendromlu ve otizmli çocuklar anaokulunu yaptırdı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Ünal Karaman burayı ziyaret ederek herkesin takdirini aldı. 11 yıl önce aramızdan ayrılan Trabzonlu sanatçı Erkan Ocaklı'nın ölüm yıl dönümünü de unutmadı Trabzonspor...Yani uşaklar sadece top oynamıyor sosyal hayata da güzel dokunuşlar yapıyor.

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Trabzonspor futbolcu ihracına da başladı. Dünya devleri bordo-mavili ekibin peşinde. Sırada Uğurcan Çakır var... Dört dev kulüp Trabzonspor'u takip ediyor. Ünal hoca ne cevhermişsin be!

Dünyaya hem ülkemizi, hem de Trabzonspor'umuzu açtın. Şu sözlerinle yaptığın motivasyon önemli: "Ben size inanıyor ve güveniyorum. Bu maç bizim.

Bu maçı her şartta alacağız!

Ünal baş tacısın kardeşim.

Allah seni ve ekibini korusun.