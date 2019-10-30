Kötü rüya gördük!

Trabzonspor, Krasnodar karşılamasına hızlı başladı.

Ama aynı tempoyu sürdüremedi. Böyle olunca istediğimiz sonucu da alamadık!

Futbolda bu tür şeyler olur!

Ancak Trabzonspor yol haritasını çizmek zorunda. Hangi kulvarda koşacağına karar vermeli.

Onu bugünlerde yapmalı...

H H H

Tebrikler! Türk futbolunun unutulmaz iki ismi Milli Takım'da bir araya geldi.

İkisi de Trabzonspor'un efsaneleriydi.

Şenol hoca, Bombacı Hami'yi Milli Takım'a aldı.

Hami daha önce de Milli Takım'da görev yaptı.

Şenol Hoca ile Bombacı Hami arasında kuşak farkı var.

İkisi de şehrin sokak aralarında 5'te ara, 10'da biter futbol anlayışının tartışılmaz aslarıydı.

İkilinin başarısı ülkemizin başarısı olacaktır. Kaptan Şenol'u bu tercihinden dolayı kutluyorum! İyi uşaktır Hami!

Ona da başarılar dilerim.

H H H

Liderlik koltuğuna oturmak için tam 275 hafta bekledik.

Olmadı! Ama daha işin başındayız.

Alacağımız çok yol var.

Bu İstanbul takımları Trabzonspor'u görünce İspanyol boğasına dönüyor!

Onlar gibi sanki kırmızı görüyorlar!

Neden acaba? Pazartesi gecesi de böyle oldu! Başakşehir sezonun en performanslı oyununu oynadı.

Trabzonspor'u görünce öyle ateşlendiler ki... Buna karşın bordomavili ekip dur-kalklı bir oyun sergiledi.

Daha atak, daha yüksek tempoda oyun olur muydu? Elbette olurdu!

Taraftar mükemmeldi. Moraller de iyi idi! Teknik heyetin ve yönetimin takıma güveni tam! Beyinlerde en küçük bir şüphe bile yok!

Herhangi bir olumsuzluk da!

Beraberlik beklenen bir sonuç değildi.

Galiba öz güven patlaması bu sonucu getirdi. Taraftar 275. haftaya kilitlenmişti. İple çekiyordu liderliği!

Ünal hoca ve ekibi birbirini sevdikçe, saydıkça aşamayacakları dağ yok!

Sevgili Ünal; Sonuca üzülmedim desem yalan olur!

Ama biz üzülelim sen sakın üzülme!

Biz duruşundan cesaret alıyoruz.

Seninle bu İstanbul dukalığını yıkacağız!

Buna imanım kadar inanıyorum!