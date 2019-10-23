Futbol ailesi

Trabzonspor'un oyun kurma ve hücum yapma şekli dikkatinizi çekti mi? Ünal futbolculuğunda oynadığı oyunu takıma oynatıyor! Örnek; yana ve geri paslar yok! Olsa da çok nadir! Trabzonspor dikine oynuyor! Bu oyun şekli futbolu daha heyecanlı yapıyor! Rakip takımdan adam eksilterek de sonuç alıyor! Ünal 'futbol ailesi' kavramıyla Türk futboluna yeni bir anlayış, yeni bir tarz getirdi. Saha dışında sıcak ve samimi bir oluşum! Futbolcuların samimiyetle kaynaşacakları ortamı evlerinde bulurlar! Takım arkadaşlarına evlerini açarak, birlikte yemek yiyerek, esprilerle dolu güzel dakikalar geçiriyorlar! Birbirlerini ailece tanıyorlar. Bu da bir ilk! Ünal'ın ilklerinden! Ünal futbolcularını sosyal organizasyonlara da katıyor! Türk Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran'la yaptığı 1967 kan bağış kampanyası mesela. Oldukça başarılıydı. Hatta hedefi çok çok aştılar. Kim ne derse desin Ünal başarılı bir hoca! Beyefendi ve mütevazı biri! Ünal'ı ne kadar yazsak az! İyi ki varsın Ünal kardeşim!

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Trabzonspor- Gaziantep FK maçı izleyiciye futbol keyfi yaşattı. Seyir zevki son derece yüksek bir maç oldu. Temponun yüksekliği yürekleri ağızlara getirdi. Türk futbolu bu tarzı benimseyecektir. Bordo-mavili uşakları tek tek kutluyorum. Kahramanları ayakta alkışlıyorum. Bu günleri de gördük ya! Ünal hocaya Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ve değerli yöneticilerine, yeşil sahaların yiğit ve yürekli uşaklarına selam olsun.

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